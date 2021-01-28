Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker nereli, mesleği ne? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Survivor Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçerek mücadelesini sürdüren İlayda Şeker hayatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Eğitimi, mesleği, evli olup olmadığına ilişkin tüm bilgileri haberimizin içeriğinde derledik.
İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına taşındı.
İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu. İlayda Şeker, renkli bir kişiliği olduğunu ve sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inanan bir isim olduğunu vurguluyor. Survivor İlayda Şeker, 'Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanıyor.