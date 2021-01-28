Geçtiğimiz hafta Survivor Ünlüler takımına gönderilen İlayda Şeker, şu açıklamayı yaptı:

"Mavi takımda yarışmak nasip olmadı. Ünlülerde yarışacağım, kazanacağım, kendime inanıyorum. Üzgünüm bu takımdan gittiğim için, hepsini ayrı ayrı çok seviyorum."

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021'de geçtiğimiz hafta da eleme heyecanı yaşanmıştı. Sancakay ve İlayda'nın aday olmasının ardından Dora ve Öykü'de eleme adayı olmuştu.

Bu hafta ise Gönüllüler takımında Aleyna'nın adı yazılmıştı. Ünlüler takımında ise İlayda eleme adayı olarak gösterilmişti.

SMS oylamasında Gönüllüler takımından Poyraz, Ünlüler takımından İsmail birinci oldu.

Poyraz Duygu'nun İsmail ise Bahar'ın adını eleme adayı olarak gösterdi.

Elenen isim Bahar oldu.