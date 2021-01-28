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    • 28.01.2021 09:51
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    • 28.01.2021 09:51
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    , ? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. TV8’in fenomen yarışması Survivor 2021 sezonuna bomba gibi başladı. Zorlu parkur ve ada şartları yarışmacıları hem psikolojik hem de fiziksel olarak zorluyor. Parkurlardaki mücadelenin yanı sıra yarışmacıların hayatları da merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle Ünlüler takımındaki İlayda Şeker’in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki , ?

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    Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında?

    Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker nereli, mesleği ne? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Survivor Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçerek mücadelesini sürdüren İlayda Şeker hayatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Eğitimi, mesleği, evli olup olmadığına ilişkin tüm bilgileri haberimizin içeriğinde derledik.

    İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

    İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına taşındı.

    İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu. İlayda Şeker, renkli bir kişiliği olduğunu ve sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inanan bir isim olduğunu vurguluyor. Survivor İlayda Şeker, 'Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanıyor.

        Geçtiğimiz hafta Survivor Ünlüler takımına gönderilen İlayda Şeker, şu açıklamayı yaptı:
        "Mavi takımda yarışmak nasip olmadı. Ünlülerde yarışacağım, kazanacağım, kendime inanıyorum. Üzgünüm bu takımdan gittiğim için, hepsini ayrı ayrı çok seviyorum."

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021'de geçtiğimiz hafta da eleme heyecanı yaşanmıştı. Sancakay ve İlayda'nın aday olmasının ardından Dora ve Öykü'de eleme adayı olmuştu.

        Bu hafta ise Gönüllüler takımında Aleyna'nın adı yazılmıştı. Ünlüler takımında ise İlayda eleme adayı olarak gösterilmişti.

        SMS oylamasında Gönüllüler takımından Poyraz, Ünlüler takımından İsmail birinci oldu.

        Poyraz Duygu'nun İsmail ise Bahar'ın adını eleme adayı olarak gösterdi.

        Elenen isim Bahar oldu.
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        Haberler Magazin Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker nereli, mesleği ne?