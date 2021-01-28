Yıllar önce "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla milyonları ekran başına kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisinin yeni serisi geliyor iddiaları heyecan yarattı. Vadi'nin dizi ve film serileri bugüne kadar en çok izlenen yapımlardan birisi oldu. Son olarak haber sitelerinde Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor başlığıyla yapılan haberlerin ardından gözler dizinin yapımcı şirketinden yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Ancak dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı dair Show TV'den açıklama yapıldı. Böylece bir süredir dizi başlıyor iddialarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'nde Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur yeni dizi hakkında önemli bir açıklama yaptı.

GERİ DÖNÜYOR SÖZLERİ HEYECANLANDIRMIŞTI

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlayacağına dair iddialar henüz Pana Film tarafından doğrulanmadı. Çünkü Şubat ayında yayınlanması beklenen bir dizi için mutlaka önceden açıklama yapılır ve dizinin ekibi çekimlere başlardı. Bu nedenler göz önüne alındığında dizinin Şubat ayında ekranlarda olacağı iddiasının pek gerçeği yansıttığı söylemek doğru olmaz.

ÇİĞDEM BATUR'DAN AÇIKLAMA

Yıllar önce projede 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren oyuncu, "Kurtlar Vadisi için geri dönecek misin?" sorusu üzerine, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" mesajını yazdı.