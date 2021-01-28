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    • 28.01.2021 09:31
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    dizisi 'de herkesin dört gözle beklediği ayrılık! 'Bol bol küfür yedim' dedi vedayı kendisi duyurdu Sadakatsiz Mert...

    Başrollerini ve 'un paylaştığı oyuncu kadrosunda , , , , , , , gibi isimleri bulunduran dizisi , sezonun en flaş dizilerinden biri oldu. BBC Studios'un "Doctor Foster" ve 2020 yılında JTBC kanalında yayınlanan The World of The Married adlı diziden uyarlanan Sadakatsiz, Volkan'ın Asya'yı genç bir kadınla aldatmasının ardından gelişen olaylar etrafında şekilleniyor. Her şey bu kadar iyi giderken Sadakatsiz'de yaşanan sürpriz ayrılık izleyiciyi hem şaşırttı hem de izleyicinin yüzünü güldürdü.  Sadakatsiz izleyicileri dizide Mert'in neden ayrıldığını merak ediyor.

    'Bol bol küfür yedim' dedi vedayı kendisi duyurdu

    Kanal D dizisi Sadakatsiz'de herkesin dört gözle beklediği ayrılık! 'Bol bol küfür yedim' dedi vedayı kendisi duyurdu Sadakatsiz Mert... Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisi 27 Ocak Çarşamba akşamı 15. bölümüyle ekrana geldi. Dün yayınlanan bu bölümde hiç beklenmedik bir ayrılık da yaşandı. Oyuncu Instagram hesabından yayınladığı ayrılık mesajında dizinin aslına sadık kalındığının ve bol bol küfür yiyerek amacını ulaştığını açıkladı. İşte detaylar.

    Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

    Baş rollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı ve Eren Vurdem'in yer aldığı Sadakatsiz dizisinde bugün Mert karakterinin diziden ayrılması dikkat çekti.

        ren Vurdem'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hikaye gereği planlanmış bir ayrılık olduğu duyuruldu. İngiliz yapımı BBC dizisi olan Dr. Foster'da da olduğu gibi, hikayenin orijinaline sadık kalındı ve Mert karakteri diziye veda etti.

        Dizide eşini aldatmasının ve ayrılmalarının ardından orijinal öyküye sadık kalındı ve Mert karakteri veda etti. Bundan sonra bahar karakteri kendi ayakları üstünde kalacak ve yeni bir aşka yelken açacak. Henüz diziye Bahar'ın sevgilisi olarak gelecek kişi net olarak duyurulmasa da, birkaç bölüm sonra geleceği söyleniyor.

        Oyuncu veda mesajında ''Sevgili ve değerli izleyicilerimiz, hikaye gereği orijinalinde olduğu gibi Mert karakterine veda ediyoruz... Umarım bu karakterle insanların içine ve düşüncelerine ayna tutup olanlarda bir farkındalık hissettirmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Bu işimde de beni yalnız bırakmadınız, iyi ki varsınız. Tüm ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka hikayelerde, en yakın zamanda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.'' ifadelerini kullandı.

            SADAKATSİZ MERT KİMDİR? EREN VURDEM KİMDİR?

            1988 yılında Konya'da dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol almıştır.

            Oyunculuk kariyerinde asıl yükselişini ise Fox TV'de yayınlanan İnadına Aşk dizisi ile gerçekleştiren Vurdem, dizide Açelya Topaloğlu, Can Yaman, Cem Belevi, Nilay Duru gibi isimlerle beraber rol almıştır. Dizide "Çınar" karakterini canlandırmıştır.

            Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolünde Tolga Sarıtaş, Melissa Yıldırımer, İlayda Ildır, Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almaktadır. Dizide Karabatak namıyla bilinen Başçavuş Ateş Acar karakterini canlandırmaktadır.
                Haberler Magazin Kanal D dizisi Sadakatsiz'de herkesin dört gözle beklediği ayrılık! 'Bol bol küfür yedim' dedi vedayı kendisi duyurdu Sadakatsiz Mert...