Kanal D dizisi Sadakatsiz'de herkesin dört gözle beklediği ayrılık! 'Bol bol küfür yedim' dedi vedayı kendisi duyurdu Sadakatsiz Mert... Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisi 27 Ocak Çarşamba akşamı 15. bölümüyle ekrana geldi. Dün yayınlanan bu bölümde hiç beklenmedik bir ayrılık da yaşandı. Oyuncu Instagram hesabından yayınladığı ayrılık mesajında dizinin aslına sadık kalındığının ve bol bol küfür yiyerek amacını ulaştığını açıkladı. İşte detaylar.
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Baş rollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı ve Eren Vurdem'in yer aldığı Sadakatsiz dizisinde bugün Mert karakterinin diziden ayrılması dikkat çekti.