Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.01.2021 11:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2021 11:15
    ABONE OL

    ? Asya ne doktoru?

    Gündemde diziseverler sıklıkla ? Asya ne doktoru? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırıyor. Kanal D’de Çarşamba akşamları yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen dizide yine heyecan dolu anlar yaşandı. Olayların yanı sıra dizinin çekildiği yerler de merak ediliyor ve sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor? Asya ne doktoru?

    Gündemde arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor? Asya ne doktoru? Soruusnun yanıtı araştırılıyor. Başrol oyuncusu Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya'nın ne doktoru olduğu ve hangi hastanede çalıştığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sadakatsiz dizisi hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    SADAKATSİZ HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

    Asrın Hastanesi gerçek yaşamda yok, dizi senaryosu gereği Özel Asrın Hastanesi Sadakatsiz dizisi için dizayn edilmiş bir mekan. Özel bir hastanenin adı gizlenerek Asrın Hastanesi olarak dizide yer alıyor.

    ASYA NE DOKTORU?

    İç hastalıkları doktorudur.

    SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde başlasa da dizinin ilerleyen günlerdeki çekimleri İstanbul'da devam edecek. Dizinin çekimlerinin büyük çoğunluğu Beykoz ilçesinde ve kız kulesi açıklarında devam edecek.

    SADAKATSİZ 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Selçuk, Nil, Volkan ve Asya'yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirir. Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk'un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırır. Asya yüz yüze geldiği gerçek karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, tüm dengeleri sarsan gelişme ne olacaktır?

    SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

    Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor.

    Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

        Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

        SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMDİR?

        Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yanı sıra; Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ile Selin Aydınlıoğlu yer alıyor.

        SADAKATSİZ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

        Sadakatsiz dizisi BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisinin Türkiye uyarlamasıdır.

        DR. FOSTER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Doctor Foster, ilk olarak 9 Eylül 2015'te yayınlanan bir BBC One drama televizyon dizisidir. Mike Bartlett tarafından yazılan beş bölümlük dizi, kocasının bir ilişkisi olduğundan şüphelenen Dr Gemma Foster hakkındadır. Dizi, çocuklarını öldüren ve kocasının yeni gelinini zehirleyen Medea'nın hikâyesinden esinlenmiştir. 2. sezon 5 Eylül 2017'de başladı ve 3 Ekim 2017'de sona erdi.

        Volkan'ın ve arkadaşlarının ihanetiyle sarsılan Asya için büyük gün geliyor. İhanetin intikamını alabilmek için günlerce sabreden Asya, bu savaştan en az zararı alan taraf olmanın mücadelesine giriyor. Oğlu Ali için bir çok şeye göz yuman Asya, oyunun sonuna geliyor. Bu defa karar alan ve bunu uygulamaya koyan Asya, yaptığı intikam planıyla herkesi şoka sokuyor!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor? Asya ne doktoru?