Gündemde arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor? Asya ne doktoru? Soruusnun yanıtı araştırılıyor. Başrol oyuncusu Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya'nın ne doktoru olduğu ve hangi hastanede çalıştığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sadakatsiz dizisi hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
SADAKATSİZ HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?
Asrın Hastanesi gerçek yaşamda yok, dizi senaryosu gereği Özel Asrın Hastanesi Sadakatsiz dizisi için dizayn edilmiş bir mekan. Özel bir hastanenin adı gizlenerek Asrın Hastanesi olarak dizide yer alıyor.
ASYA NE DOKTORU?
İç hastalıkları doktorudur.
SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde başlasa da dizinin ilerleyen günlerdeki çekimleri İstanbul'da devam edecek. Dizinin çekimlerinin büyük çoğunluğu Beykoz ilçesinde ve kız kulesi açıklarında devam edecek.
SADAKATSİZ 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Selçuk, Nil, Volkan ve Asya'yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirir. Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk'un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırır. Asya yüz yüze geldiği gerçek karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, tüm dengeleri sarsan gelişme ne olacaktır?
SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?
Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor.
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.