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    • 28.01.2021 11:52
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    • 28.01.2021 11:52
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    ? Gündemde bu sorunun yanıtı oldukça merak ediliyor ve sık sık araştırılıyor. Netflix’te dün yayın hayatına başlayan yeni dizi 50 M2 güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki dizide geçen ? Netflix 50 M2 dizisinde bahsedilen ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Netflix 50 M2 dizisinde geçen Küçük Kara Balık nedir?

    Netflix 50 M2 dizisinde geçen Küçük Kara Balık nedir? Küçük Kara Balık hikayesi ne anlatıyor? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Dün Netflix'te yayınlanan Netflix 50 M2 dizisi hem oyunları hem de konusu ile izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Netflix 50 M2 dizisinde geçen Küçük Kara Balık hikayesi de merak edildi ve araştırma konusu oldu. İşte detaylar…

    NETFLIX 50 M2 DİZİSİNDE GEÇEN KÜÇÜK KARA BALIK NEDİR?

    Küçük Kara Balık, İranlı yazar Samed Behrengi'nin bir yapıtıdır.

    Kitapları dünyanın birçok diline çevrilen, İran şahlık rejiminin muhalif yazarı Samed Behrengi'nin en ünlü iki kitabından biri olan Küçük Kara Balık, 12 Eylül Darbesi sürecinde Türkiye'de yasaklandığı gibi, halen İran'da da yasaklı kitaplar listesinde bulunmaktadır. Çocuklar için yazılan bir masal kitabı olmanın ötesinde, adalet, eşitlik, dogmayı sorgulama, direnebilme kavramları vurgulayan bir başyapıt sayılan eser; Türkiye'de Adana Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından M.Şekip Taşpınar yönetiminde 2008-2009 sezonunda sahnelenmiştir.

    Behrengi, bu kitapla dünyanın birçok yerinde tanındı ve sevildi, diğer önemli eseri olan Bir Şeftali Bin Şeftali de Küçük Kara Balık kadar tutulmuştur. Yedi yaş üstü masal kitabı olarak önerilen yapıt, Bratislava ve Bologna Dünya Çocuk Kitapları Fuarları'nda ödüller almış, farklı çevirmenler tarafından Türkçeleştirilmiş olup, Türkiye'de ilk basımı 1975 yılında olmuştur. Küçük Kara Balık, Mehmet Sönmez'in çizimleriyle nitelikli bir anlam kazanmış olup, her yaştan okuyucuları tarafından "Dünyanın en devrimci balığı" olarak yorumlanmaktadır.

        KÜÇÜK KARA BALIK HİKAYESİ NE ANLATIYOR?

        Denizin en derin sularında yaşayan yaşlı bir balığın, 12.000 çocuğu ve torununa anlattığı öyküde, bir ırmakta yaşayan küçük kara balığın, çevresindeki bütün baskılara, tutucu düşünce yapısına karşı, denize, özgürlüğe ulaşma çabası, karşılaştığı zorluklara karşı direnerek yaşamı pahasına amacına ulaşmasını ve geride kalıp onu engellemeye çalışan bütün balıklara yol gösterici olması anlatılmaktadır.
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