Özellikle gerilim ve drama dizilerini sevenlerin ilgiyle izleyeceği Netflix 50 M2 dizi konusu nedir? 50 M2 oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Netflix'te dün ilk sezonu yayınlanan dizi 8 bölümden oluşuyor. Diziye dair bilgiler izleyiciler tarafından merak edilerek arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. İşte Netflix 50 M2 dizisi ile ilgili merak edilen tüm bilgiler…
50 M2 KONUSU NEDİR?
Dizi, hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışan Gölge (Engin Öztürk) adlı gizemli bir tetikçinin hikâyesini anlatıyor. Gölge, kendisine uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihanetinin ardından, kendini aniden yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur.
Durum düzelene kadar orada saklanırken, mahalledekilerin kendisini ölen dükkân sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak, bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar. Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa, geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları o kadar çok keşfedecek, etrafındakilere o kadar çok yardım edecek ve bir o kadar başka birine dönüşecektir.
50 M2 OYUNCULARI KİMDİR?
50m2, 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı Dram türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi.