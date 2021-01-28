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    • 28.01.2021 12:28
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    • 28.01.2021 12:49
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    ? ? Nerede çekildi?

    Gündemde binlerce kişi ? Sorusuna yanıt arıyor. En çok izlenen dijital platform Netflix yeni bir dizi ile dün izleyici karşısına çıktı. Hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplayan ? Peki yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir’in oturduğu senaristi Burak Aksak olan 50 M2 dizisi nerede çekildi? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Netflix 50 M2 dizi konusu nedir?

    Özellikle gerilim ve drama dizilerini sevenlerin ilgiyle izleyeceği Netflix 50 M2 dizi konusu nedir? 50 M2 oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Netflix'te dün ilk sezonu yayınlanan dizi 8 bölümden oluşuyor. Diziye dair bilgiler izleyiciler tarafından merak edilerek arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. İşte Netflix 50 M2 dizisi ile ilgili merak edilen tüm bilgiler…

    50 M2 KONUSU NEDİR?

    Dizi, hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışan Gölge (Engin Öztürk) adlı gizemli bir tetikçinin hikâyesini anlatıyor. Gölge, kendisine uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihanetinin ardından, kendini aniden yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur.

    Durum düzelene kadar orada saklanırken, mahalledekilerin kendisini ölen dükkân sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak, bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar. Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa, geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları o kadar çok keşfedecek, etrafındakilere o kadar çok yardım edecek ve bir o kadar başka birine dönüşecektir.

    50 M2 OYUNCULARI KİMDİR?

    50m2, 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı Dram türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi.

        Engin Öztürk - Gölge / Adem
        Aybüke Pusat - Dilara
        Cengiz Bozkurt
        Kürşat Alnıaçık - Servet
        Tolga Tekin
        Özgür Emre Yıldırım
        Hasan Yalnızoğlu
        Murat Kılıç
        Gaye Gürsel
        Yiğit Kirazcı
        Tuğçe Karabacak
        Cansu Dağdelen
        Tuncay Beyazıt

        50M2 NEREDE ÇEKİLDİ?

        50m2 dizisinin çekimleri İstanbul'da yapıldı. Dizinin birçok sahnesi, Avrupa Yakası'nda yer alan Fatih ve Beyoğlu ilçelerinin eski mahallelerinde çekildi.
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