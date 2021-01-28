ATV ekranlarında salı günlerinin efsanesi olarak anılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan bölümünde iki ismin peş peşe ölümü büyük bir savaşın patlamasıyla neticelenecek. Evlerini basan Kaya'yı öldüren Behzat ile Ebru'nun ihanetini kaldıramayan Ceylan'ın Cihan'ı öldürmesi yeni cephelerin açılmasına neden olacak. Bu gelişmeler neticesinde dizinin sıkı takipçileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...''

Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.