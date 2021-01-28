ATV ekranlarında salı günlerinin efsanesi olarak anılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan bölümünde iki ismin peş peşe ölümü büyük bir savaşın patlamasıyla neticelenecek. Evlerini basan Kaya'yı öldüren Behzat ile Ebru'nun ihanetini kaldıramayan Ceylan'ın Cihan'ı öldürmesi yeni cephelerin açılmasına neden olacak. Bu gelişmeler neticesinde dizinin sıkı takipçileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...''
Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.
HAİN ORTAYA ÇIKTI
Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.
EBRU ŞOKU
Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.