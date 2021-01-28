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    • 28.01.2021 19:05
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    • 28.01.2021 19:05
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    Masa perspektifini değiştiriyor! : Sonu oldu işi bitecek

    Masa perspektifini değiştiriyor! izleyiciler tarafından heyecanla beklenmeye başlandı. Son bölümde Ebru'nun hainliğini kaldıramayan Ceylan, Cihan'ın mekanına giderek yanlış ilk hareketinde kafasına sıktı. Aynı zamanda Yaman vasıtasıyla evlerini basan kişinin Kaya olduğunu öğrenen Tipi ve Behzat, İdris'in mekanına giderek Kaya'yı ve adamlarını öldürdü. Yaşanan bu gelişmeler büyük bir savaşın fitilini ateşlerken izleyiciler heyecanla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

    takvim.com.tr
    EDHO 181. bölüm fragmanı yayında mı?

    ATV ekranlarında salı günlerinin efsanesi olarak anılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan bölümünde iki ismin peş peşe ölümü büyük bir savaşın patlamasıyla neticelenecek. Evlerini basan Kaya'yı öldüren Behzat ile Ebru'nun ihanetini kaldıramayan Ceylan'ın Cihan'ı öldürmesi yeni cephelerin açılmasına neden olacak. Bu gelişmeler neticesinde dizinin sıkı takipçileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    ''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...''

    Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

    HAİN ORTAYA ÇIKTI

    Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

    EBRU ŞOKU

    Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.

        ŞEBEKE OLAYLARI BİLİYOR MU?

        Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

        BEHZAT, KAYA'YA KURŞUN YAĞDIRIYOR

        Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar.

        FAÇALILARDAN BASKIN

        Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.

            EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

            Çakırbeylileri sarsan olay

            Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır. Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur. Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür.

            Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır. İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

            Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar. Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.

                Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer. Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.
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                Haberler Magazin Masa perspektifini değiştiriyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı: Sonu oldu işi bitecek