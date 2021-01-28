Bir anda değişiyor seyirciler kalakaldı! Şaşkınlığın arşa çıktığı anlar! Flaş adım bugünden sonra...

Star TV'nin bu haftadan itibaren uygulamaya başladığı karar neticesinde Akrep ve Sol Yanım normal yayın günlerinden farklı olarak değişik günlerde izleyici karşısına çıkacak. Normalde geçtiğimiz haftalarda cuma günü izleyici karşısına çıkan Akrep dizisi ile Sol Yanım dizileriyle ilgili Star TV'den önemli bir karara imza atıldı. Star TV sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Sol Yanım yeni gününde yeni bölümüyle çarşamba 20.00'da Star'da!" ve "Akrep yeni gününde, yeni bölümüyle perşembe 20.00'da Star'da!" ifadelerine yer verildi. Alınan bu karar iki dizinin izleyicilerinde de büyük şaşkınlığa neden oldu.
GÜNLERİ DEĞİŞTİ
Akrep ve Sol Yanım dizilerinin yayın gününde değişikliğe gidildi. Cuma günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Akrep dizisi bu haftadan itibaren perşembe günleri izleyicisiyle buluşuyor. Ayrıca perşembe günü yayınlanan Sol Yanım dizisi de gelecek haftayla birlikte çarşamba günleri ekranlarda oluyor.
AKREP SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Fikret, gizemli bir adamdan gelen telefonla eşi Berna'nın intihar etmediğini ve öldüğü gece evde birinin olduğunu öğrenir. Berna'nın ölümünün gizemini aydınlatmaya karar veren Fikret, Berna'nın ölümüne şahit olan adamın peşine düşer. Ancak Perihan da başka bir oyun kurunca, Fikret kendini yeni bir akrep kapanında bulacaktır.
Fikret'i çocuklarının gözünden düşürmeyi başaran ve bütün planları kusursuz işleyen Ferda; Merve, Duru ve Aras üçgeninde giderek yükselen gerilimden ise son derece rahatsızdır. Merve'yi kendi yanında tutmak için yeni planlar yaparken, diğer kızı Ayşem ile ilgili sırrının Perihan'ın elinde olacağına ihtimal vermez. Oysa Perihan, Ferda'nın kızı olduğunu ortaya çıkardığı Ayşem'e hayatının şokunu yaşatır ve evlatlık olduğunu söyler! Anneannesi olduğu gerçeğini saklayarak, gerçek annesi hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracağının da sözünü verir.