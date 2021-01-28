Bir anda değişiyor seyirciler kalakaldı! Şaşkınlığın arşa çıktığı anlar! Flaş adım bugünden sonra...

Star TV'nin bu haftadan itibaren uygulamaya başladığı karar neticesinde Akrep ve Sol Yanım normal yayın günlerinden farklı olarak değişik günlerde izleyici karşısına çıkacak. Normalde geçtiğimiz haftalarda cuma günü izleyici karşısına çıkan Akrep dizisi ile Sol Yanım dizileriyle ilgili Star TV'den önemli bir karara imza atıldı. Star TV sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Sol Yanım yeni gününde yeni bölümüyle çarşamba 20.00'da Star'da!" ve "Akrep yeni gününde, yeni bölümüyle perşembe 20.00'da Star'da!" ifadelerine yer verildi. Alınan bu karar iki dizinin izleyicilerinde de büyük şaşkınlığa neden oldu.

GÜNLERİ DEĞİŞTİ

Akrep ve Sol Yanım dizilerinin yayın gününde değişikliğe gidildi. Cuma günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Akrep dizisi bu haftadan itibaren perşembe günleri izleyicisiyle buluşuyor. Ayrıca perşembe günü yayınlanan Sol Yanım dizisi de gelecek haftayla birlikte çarşamba günleri ekranlarda oluyor.