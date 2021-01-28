Alev Aydın kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Ünlü şarkıcı Halsey sevgilisi Alev Aydın kimdir?

Alev Aydın kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Ünlü şarkıcı Halsey bebek beklediğini duyurdu. Halsey sevgilisi Alev Aydın ismi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey, hayranlarını şaşırtan bir haber vererek hamile olduğunu açıkladı. Türk sevgilisi, senaryo yazarı Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bir Instagram paylaşımıyla duyuran Halsey, fotoğrafını "Sürpriz" notuyla paylaştı.
ALEV AYDIN KİMDİR?
Senaryo yazarı Alev Aydın, Small Shots (2017), Controller and HipMen: Los Angeles (2017) filmlerinin senaristi olarak biliniyor.
Halsey ile 2019 yılından bu yana birlikte olduğu belirtilen Aydın, çocukluk döneminde Suudi Arabistan, New York ve Antalyada bulunduğunu Instagram gönderilerinde paylaşmıştı.
Hayatını Amerika'da sürdürüren ünlü senarist, Cruel Hearts, Lonely Boy, Mother Hen gibi filmlere de imzasını atmıştı. Senarist kimliğinin yanı sıra şarkı sözü yazarı, oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. Aydın, aynı zamanda kendi prodüksiyon şirketini kurmuştur.
HALSEY KİMDİR?
Ashley Nicolette Frangipane 29 Eylül 1994, Edison, New Jersey'de dünyaya geldi. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.