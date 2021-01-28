Hafta sonu yaklaşırken yayın akışından İbo Show'u gören izleyiciler merakla bu haftaki konuklarını araştırmaya başladı. Koronavirüs yasaklarından dolayı hafta sonunu evde geçiren izleyiciler akşam kuşağında yayınlanan İbo Show'u keyifle takip ediyor. İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Peki İbo Show bu hafta konukları kim? Yine birbirinden başarılı isimler izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak
İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI KİM?
Programın 30 Ocak'ta ekrana gelecek olan yeni bölümüne Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay ve oryantal Didem konuk oluyor. İbo Show'a yıllar sonra yeniden dönen ünlü oryantal Didem ise dans şovuyla programa renk katacak.
ALİ SUNAL KİMDİR?
Ali Sunal, 22 Eylül 1977, İstanbul, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Hâlen Tiyatro İstanbul bünyesinde görev yapmaktadır. 2011 yılının temmuz ayında oyuncu Gökçe Bahadır ile evlendi. Çift 23 Şubat 2012 günü tek celsede boşandı. Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır.
Filmografi
1995 Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey
1999 Propaganda Mahmut Babası Kemal Sunal ile oynadığı tek film.
2003 Okul Alparslan Bey
2006 Kısık Ateşte 15 Dakika Erhan
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Sivil Polis Konuk oyuncu
2008 Sıfır Noktası Ozan Televizyon filmi
2011 Banka Yapım aşamasında 2011
2014 Yusuf Yusuf Dolmuş Şöförü Başrol oyuncusu
2015 Hayat Öpücüğü Metin Başrol oyuncusu
2016 Dedemin Fişi Rıfat Çirci/Sırat Çirci konuk oyuncu