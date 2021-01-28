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    • 28.01.2021 14:21
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    • 28.01.2021 14:21
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    Merakla beklenen ve hemen izlenmeye başlandı. Star TV’de Cumartesi akşamları ekrana gelen eğlence programları izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Bir döneme damgasını vuran İbo Show usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in vurulması ve tedavi sürecinden dolayı yayınlanmamıştı. 9 yıl aradan sonra yeniden sevenleriyle buluşan ?

    takvim.com.tr
    İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Hafta sonu yaklaşırken yayın akışından İbo Show'u gören izleyiciler merakla bu haftaki konuklarını araştırmaya başladı. Koronavirüs yasaklarından dolayı hafta sonunu evde geçiren izleyiciler akşam kuşağında yayınlanan İbo Show'u keyifle takip ediyor. İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Peki İbo Show bu hafta konukları kim? Yine birbirinden başarılı isimler izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak

    İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI KİM?

    Programın 30 Ocak'ta ekrana gelecek olan yeni bölümüne Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay ve oryantal Didem konuk oluyor. İbo Show'a yıllar sonra yeniden dönen ünlü oryantal Didem ise dans şovuyla programa renk katacak.

    ALİ SUNAL KİMDİR?

    Ali Sunal, 22 Eylül 1977, İstanbul, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Hâlen Tiyatro İstanbul bünyesinde görev yapmaktadır. 2011 yılının temmuz ayında oyuncu Gökçe Bahadır ile evlendi. Çift 23 Şubat 2012 günü tek celsede boşandı. Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır.

    Filmografi

    1995 Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey
    1999 Propaganda Mahmut Babası Kemal Sunal ile oynadığı tek film.
    2003 Okul Alparslan Bey
    2006 Kısık Ateşte 15 Dakika Erhan
    2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Sivil Polis Konuk oyuncu
    2008 Sıfır Noktası Ozan Televizyon filmi
    2011 Banka Yapım aşamasında 2011
    2014 Yusuf Yusuf Dolmuş Şöförü Başrol oyuncusu
    2015 Hayat Öpücüğü Metin Başrol oyuncusu
    2016 Dedemin Fişi Rıfat Çirci/Sırat Çirci konuk oyuncu

        Televizyon

        Yıl Dizi Rolü Notlar
        1997 Şaban ile Şirin
        2000 Fosforlu Cevriye Sivil Polis
        2002 En Son Babalar Duyar Mustafa
        2003
        2004 Sayın Bakanım Cömert
        2005 Kanlı Düğün Orhan
        2007 Komedi Dükkanı Kendisi Konuk oyuncu
        Sana Mecburum Berat
        2008 Benim Annem Bir Melek Çetin Turuncu
        2009
        2010 Yaprak Dökümü Serhat 5. sezon
        2011 5'er Beşer Aziz Güngör Esen
        2011 Huzurum Kalmadı
        2012 İnsanlar Alemi Aziz
        2013-günümüz. Güldür Güldür Aziz Sunucu Ve Oyuncu
        2013 Güzel Çirkin Murat Komiser Başrol oyuncu

        DOĞA RUTKAY KİMDİR?

        Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz'in kızıdır.2000 senesi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. 3 adet tiyatro oyunu, 3 filmi, 8 adet TV dizisi, 2 adet TV filmi, 6 adet TV programı var."Card Finans" reklamında rol almıştır, TRT 1'de bir talk show yapmıştır. 2014'te Kanal D'de yayınlanan Buyur Burdan Bak programını sunmuştur. Şu an Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da Yeter karakteri ile rol almaktadır.

        3 Eylül 2014 tarihinde Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturdu. Çiftin Piraye ve Rutkay Kerim adında iki çocuğu var.

        MUAZZEZ ERSOY KİMDİR?

        Gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy, 9 Ağustos 1958 tarihinde İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve gençlik yılları Kasımpaşa'da geçti. Babası Yaşar Levent, dolmuş şoförüydü. Annesi Fatma Hanım ise Cibali Tekel Tütün Fabrikası'nda çalışırdı.
        Ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimimi müzik dersleri alarak sürdürdü. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi değerli hocalardan musiki dersleri aldı. Bir yandan da Beyoğlu'nda tezgahtarlık yaptı.

        İlk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı. 1985 yılında Ankara Radyosu'nun açmış olduğu sınava katıldı fakat kazanamadı.

        1989 yılında Ankara Radyosu Şeflerinden Cahit Ünyaylar ile çalışmaya başladı. T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Korosu Solisti olarak üç yıl görev yaptı.

        1991 yılında "Seven Olmaz ki" adındaki ilk albümünü yaptı.

        1995 yılında Nostalji Serisi albümlerinden birincisi "Nostalji 1" piyasaya çıktı. Gördüğü büyük ilgi üzerine 1996 yılında "Nostalji 2", 1997 yılında ise "Nostalji 3" albümlerini çıkarttı. 1998 yılında bir ilke imza attı, "Nostalji 4-5-6" aynı anda piyasaya çıktı. Ve böyle devam etti.

        1995 yılında kurduğu "Levent Müzik" Şirketi'nde dünya starlarının yaptığı ve promosyon, müzik yönetmenliği, moda editörlüğü bölümlerini aynı çatı altında toplayarak bu konuda da öncü olmuştur.


        1998 yılında Devlet sanatçısı oldu.2005 yılında da Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komiserliği tarafından iyi niyet elçisi ünvanı alan 9 kişiden biri olmuştur.

        1974 yılında küçük yaşta evlendi ve iki yıl evli kaldı. Bu evlilikten Ender Diril isminde bir oğlu oldu. Daha sonra boşandı.

        Muazzez Ersoy, İsmet Özhan ile 18 haziran 2001 tarihinde evlendi. 4 ay sonra boşandı.
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        Haberler Magazin İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show bu hafta konukları kim?