Dünyaca ünlü olan şarkıcı Helsey ve Türk sevgilisi Alev Aydın bir bebek beklediği açıkladı. Bu haber dünyada magazin gündemine bomba gibi düştü. Halsey ismini, doğup büyüdüğü yerin ve isminin anagramından almıştır. Sahne adı ile bilinen ünlü sanatçı hamilelik fotoğraflarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmıştır. Müzik dünyasındaki kariyerine ise Youtube üzerinden yayımladığı şarkılarla girmiş oldu. İştei Halsey'in biyografisi...
HALSEY HAMİLE Mİ?
Şarkıcı Halsey, Türkiye'de de hayranları tarafından sıkı takip ediliyor. Sanatçı 27 Ocak günü sosyal medya hesabı Instagram'dan hamilelik fotoğraflarını yayımladı. Bebeğin Türk olduğu bilinen sevgilisi Alev Aydın'dan olduğu düşünülüyor. Öte yandan aynı zamanda Alev Aydın da sosyal medyadan kız arkadaşının hamile fotoğraflarını kalp emojileriyle paylaştı.
HALSEY'İN TÜRK SEVGİLİSİ ALEV AYDIN KİMDİR?
Halsey'in Türklere ilgisi son olarak sevgilisiyle tekrar ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı. Halsey'in sevgilisinin bir Türk olduğu ortaya çıktı. Halsey'in Türk sevgilisi Alev Aydın sosyal medyada aranmaya başladı. Fakat sanılanın aksine, Halsey'in sevgilisi Alev Aydin Türkiye'de yaşamıyor. Türk asıllıAlev Aydin, Amerika'da yaşıyor.