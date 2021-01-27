Yusuf Araz kimdir kaç yaşında nereli? Defne Samyeli'yi icraya veren Yusuf Araz kimdir?

Yusuf Araz kimdir kaç yaşında nereli? Defne Samyeli'yi icraye veren ve hakkında haciz işlemi başlattıran Yusuf Araz kimdir? Haciz memurları, Samyeli'nin oturduğu Kemerburgaz'daki Pasifik Konakları'na giderek, Araz'ın borcuna karşılık evdeki eşyaların bir kısmını haczetti.
YUSUF ARAZ KİMDİR?
Yusuf Araz, Defne Samyeli'nin ev sahibi olan işadamıdır. İddiaya göre Defne Samyeli'nin, aylık 16 bin 720 lira olan kira bedelini 2019'un mart ayından beri ödemediği için evine haciz memurlarını gönderen kişi.
DEFNE SAMYELİ'YE HACİZ ŞOKU!
İş insanının avukatı Iyaz Çimen, "Defne Samyeli'nin evden tahliye edilmesi için ayrıca İcra Mahkemesi'ne tahliye davası açtık. Defne Samyeli, aylık 16 bin 720 lira olan kira bedelini 2019'un mart ayından beri ödememektedir. Haciz memurları aracılığıyla borçlunun oturduğu evine gidilerek adreste defter tutulmasını istiyoruz" iddialarında bulundu.
Yusuf Araz'ın talebi üzerine avukatı Iyaz Çimen ve haciz memuru, önceki gün sabah erken saatlerinde Defne Samyeli'nin oturduğu Kemerburgaz'daki Pasifik Konakları'na gitti.
Kapıyı açan Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli ile kardeşi Sühan Samyeli, ünlü sunucunun evde olmadığını söyledi ve tahliye davasına henüz karar çıkmadan gelinmesine tepki gösterdi.
Samyeli'nin bir kısım eşyasına haciz koyuldu. Haciz koyulan ev eşyaları, yediemin olarak erkek kardeşi Sühan Samyeli'ye bırakıldı.