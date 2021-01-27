Deniz Akkaya yarı çıplak yastıklı pozuyla tepki çekti! Küvet pozunun ardından yine olay yaratan Deniz Akkaya, Instagram paylaşımlarıyla yine adından söz ettirdi. 43 yaşındaki ünlü manken Deniz Akkaya'nın yarı çıplak pozlarıyla gündeme gelme çabası sosyal medya kullanıcılarını epey sinirlendirdi. İşte Deniz Akkaya'nın tepki çeken pozları ve gelen yorumlar...
Ünlülerle girdiği polemikler nedeniyle sık sık magazinde adı anılan Deniz Akkaya yarı çıplak pozlarına hız kesmeden devam ediyor.
YATAKTA YARI ÇIPLAK POZ
Tepki çeken pozlarına bir yenisini daha ekleyen 43 yaşındaki Deniz Akkaya küvet pozlarının ardından şimdi de yatağında üzerinde yalnızca yastığın olduğu yarı çıplak pozunu takipçileriyle paylaştı.