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    • Magazin
    • 27.01.2021 13:58
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    • 27.01.2021 14:14
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    yarı çıplak yastıklı pozuyla tepki çekti! Küvet pozunun ardından yine olay yarattı

    yarı çıplak yastıklı pozuyla tepki çekti! Küvet pozunun ardından yine olay yaratan Deniz Akkaya'nın Instagram paylaşımları günden güne tepki çekmeye devam ediyor. 43 yaşındaki ünlü manken Deniz Akkaya'nın yarı çıplak pozlarıyla gündeme gelme çabası sosyal medya kullanıcılarını epey sinirlendirdi. İşte Deniz Akkaya'nın tepki çeken pozları...

    Deniz Akkaya yine yaptı yapacağını! Bu kez de...

    Deniz Akkaya yarı çıplak yastıklı pozuyla tepki çekti! Küvet pozunun ardından yine olay yaratan Deniz Akkaya, Instagram paylaşımlarıyla yine adından söz ettirdi. 43 yaşındaki ünlü manken Deniz Akkaya'nın yarı çıplak pozlarıyla gündeme gelme çabası sosyal medya kullanıcılarını epey sinirlendirdi. İşte Deniz Akkaya'nın tepki çeken pozları ve gelen yorumlar...

    Ünlülerle girdiği polemikler nedeniyle sık sık magazinde adı anılan Deniz Akkaya yarı çıplak pozlarına hız kesmeden devam ediyor.

    YATAKTA YARI ÇIPLAK POZ

    Tepki çeken pozlarına bir yenisini daha ekleyen 43 yaşındaki Deniz Akkaya küvet pozlarının ardından şimdi de yatağında üzerinde yalnızca yastığın olduğu yarı çıplak pozunu takipçileriyle paylaştı.

        "İTİRAZI OLAN VARSA ADRES BELİRTMİŞTİM"

        Paylaşımlarına gelen eleştirileri umursamayan Akkaya, yastıklı yatak pozuna ise "Son 2 ... İtirazi olan varsa adres belirtmiştim" diyerek gelen tepkilere karşılık verdi.

        KÜVET POZUNA GELEN YORUMA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

        Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan "Kimse küvette poz vermez. Çok ayıp ya mahremin yok mu hiç" yorumuna sinirlenmiş, "Yahu bir uzayın şu sayfadan" şeklinde cevap vermişti.

        Deniz Akkaya, 1997 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 1. olarak başladı kariyerine. Hemen ardından da Miss Grace of the World yarışmasında dördüncü oldu...

            Ama biz onu ilk olarak 1996 yılında, bu klipte gördük. Evet, Nihat Doğan'ın "Maçoyum Ben" klibi...

            İsmini iyice duyurduktan sonra sektörün dev isimleriyle çalışmaya başladı, defilelerine katıldı. Hemen arkasından birçok dizi/film teklifleri geldi, o da bu teklifleri değerlendirdi...

            Ardından estetik için bıçak altına yatmaya başladı. Aldı eline ünlü Hollywood yıldızı Liv Tyler'ın resmini, estetik doktoruna gitti!
                Haberler Magazin Deniz Akkaya yarı çıplak yastıklı pozuyla tepki çekti! Küvet pozunun ardından yine olay yarattı