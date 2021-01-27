KÜVET POZUNA GELEN YORUMA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan "Kimse küvette poz vermez. Çok ayıp ya mahremin yok mu hiç" yorumuna sinirlenmiş, "Yahu bir uzayın şu sayfadan" şeklinde cevap vermişti.