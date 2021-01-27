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    • 27.01.2021 15:43
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    • 27.01.2021 15:43
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    ? Kuruluş Osman ? Osman Bey tarihte eşleri ve çocukları kimlerdir?

    sorusu Osman Bey'in Bala Hatun'a ilettiği karar sonrası merak konusu olmaya başladı. Çarşamba akşamları ATV ekranlarında milyonlar tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman 43. bölümüyle izleyici karşısına olacak. Geçen bölümde Osman Bey'in Bala Hatun'a babasının vasiyetini yerine getireceğini söylemesi ve Bala Hatun'un bu bölümdeki sözlerinin ardından tarihi detaylar araştırılıyor. Peki, Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman ? Osman Bey tarihte eşleri ve çocukları kimlerdir? İşte detaylar...

    Kuruluş Osman Malhun Hatun ve Bala Hatun kimdir?

    Malhun Hatun kimdir şeklindeki sorular Kuruluş Osman'ın yayınlandığı son haftalarda merak konusu olmaya devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun ile konuşan Osman Bey babasının vasiyeti üzerine varis için gereğini yapacağını iletti. Osman Bey'in "Babam ölmeden önce bir vasiyet bırakmış. Benim yeni bir hatun almamı ister." sözlerinin ardından bazı tarihi detaylar araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Osman Bey tarihte eşleri ve çocukları kimlerdir? İşte tarihte yer alan bilgiler

    MALHUN HATUN TARİHTE KİMDİR?

    Malhun Hâtun, (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir.

    Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

    BALA HATUN KİMDİR?

    Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

        Erkek çocukları

        Orhan Bey (1281 - 1362)
        Çoban Bey (1283 - 1337)
        Pazarlı Bey (1285 - 1311)
        Alâeddin Paşa (1280[30] - 1331)
        Hamid Bey (1288 - 1329)
        Melik Bey (1290 - 1366)

        KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        "Nikola bu gece ölecek!"

        Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

        KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR

        Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.

            OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ

            Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.

            HAÇLI İTTİFAKI SAHAYA SÜRÜLÜYOR

            Osman Bey, Bayhoca'yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne?

            Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?
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