Malhun Hatun kimdir şeklindeki sorular Kuruluş Osman'ın yayınlandığı son haftalarda merak konusu olmaya devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun ile konuşan Osman Bey babasının vasiyeti üzerine varis için gereğini yapacağını iletti. Osman Bey'in "Babam ölmeden önce bir vasiyet bırakmış. Benim yeni bir hatun almamı ister." sözlerinin ardından bazı tarihi detaylar araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Osman Bey tarihte eşleri ve çocukları kimlerdir? İşte tarihte yer alan bilgiler
MALHUN HATUN TARİHTE KİMDİR?
Malhun Hâtun, (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir.
Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.
BALA HATUN KİMDİR?
Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.