Survivor'da büyük frikik krizi anında sosyal medyaya yansıdı! Aycan Yanaç'ın göğüs frikiği sonrası olanlar oldu ama... Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği, TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor 2021'in yanı sıra Survivor 2020 yarışmacıları da hala konuşulmaya devam ediyor. Onlardan biri de Aycan Yanaç. Gaziantep ALG Spor'da top koşturan Aycan Yanaç hem sosyal medyada hem magazin gündeminde kendine yer buluyor. Survivor'dan takım arkadaşı Sercan Yıldırım'la defalarca aşk yaşadığı iddia edilen ancak hepsini reddeden Aycan Yanaç'ın sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf kısa sürede kriz çıkardı.