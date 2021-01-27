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    • 27.01.2021 11:15
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    Survivor'da büyük frikik krizi anında sosyal medyaya yansıdı! 'ın göğüs frikiği sonrası olanlar oldu ama...

    , TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ederken bir yandan da 'nin yarışmacıları ekranlarda ve magazin gündeminde kendilerine yer bulmaya devam ediyor. ve finalinin yaşandığı Survivor 2020'de şampiyon Cemal Can Canseven olmuştu. Diğer Survivor 2020 yarışmacıları da Cemal Can kadar şampiyon olmuş sayılabilir. Onlardan biri de . Gaziantep ALG Spor'da top koşturan Aycan Yanaç'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı tartışma yarattı. Survivor Aycan'ın paylaşımında göğüs ucu belli olunca yorum yağdı.

    Survivor'da büyük frikik krizi anında sosyal medyaya yansıdı!

    Survivor'da büyük frikik krizi anında sosyal medyaya yansıdı! Aycan Yanaç'ın göğüs frikiği sonrası olanlar oldu ama... Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği, TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor 2021'in yanı sıra Survivor 2020 yarışmacıları da hala konuşulmaya devam ediyor. Onlardan biri de Aycan Yanaç. Gaziantep ALG Spor'da top koşturan Aycan Yanaç hem sosyal medyada hem magazin gündeminde kendine yer buluyor. Survivor'dan takım arkadaşı Sercan Yıldırım'la defalarca aşk yaşadığı iddia edilen ancak hepsini reddeden Aycan Yanaç'ın sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf kısa sürede kriz çıkardı.

    Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında geçtiğimiz sene çok konuşulan biriydi. Hem sporcu kişiliği hem güzelliğiyle ön planda olan Yanaç, televizyon ekranlarında fırtınalar estirdi.

    Zaman zaman sosyal medyayı da birbirine kattı. Survivor yarışmasının sayesinde binlerce hayran kitlesi elde etti. Yanaç'ın sosyal medyadaki popülerliği de epey arttı. Binlerce takipçiye ulaşan Yanaç, Instagram paylaşımlarıyla ise beğenileri sıklıkla kaptı.

        Şimdilerde Gaziantep ALG Spor'da top koşturan Aycan Yanaç, son olarak ise sosyal medyada ortalığı karıştırdı. Yazdan kalma bir fotoğrafını Instagram hesabından yayımladı.

        Yanaç'ın fotoğrafında göğüs ucu belli olunca ise resmen kriz çıktı. Takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

        Yanaç'ın bu fotoğrafını görenler, "Bu fotoğrafı sil! Göğüs ucun görünüyor" şeklinde uyarılarda bulundu.

            AYCAN YANAÇ KİMDİR?

            21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

            2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Survivor'da uzun süre kalmayı başararak önemli bir başarı elde eden Aycan, yarışmaya başlamadan önce "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

            Aycan Yanaç elenmeden önce, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.
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