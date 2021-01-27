Survivor 2021 sezonuna yedeklerden yarışmacı olarak katılma şansı elde eden Bahar Seviş, adaya veda eden isimlerden biri oldu.
Ünlülerin ilk iletişim ödülünü kazandığı Survivor son bölümde; SMS birincisi seçilen Poyraz eleme potasına Duygu'yu gönderirken, İsmail, Bahar'ın ismini söyledi.
Bahar Seviş, SMS sıralamasında diğer adaylara göre daha az oy alında yarışmaya veda etti. Elemenin ardından arama motorlarından Survivor Bahar hakkında yoğun bir araştırma başladı.
SURVİVOR BAHAR SEVİŞ KİMDİR?
Bahar Seviş, 18 Ocak 1990 tarihinde Kıbrıs'ta dünyaya geldi ve aslen Kıbrıslı'dır. Spor eğitmenliği ve oyunculuk yapıyor.
Girne Amerikan Üniversitesi drama ve oyunculuk yüksekokulundan mezun olan Survivor Bahar, yoga eğitmenidir.