Kıbrıs şivesi konuşması nedeniyle de Survivor'ın beğenilen ve dikkat çeken isimleri arasında girmeyi başardı.

Bahar, ''KKTC'den geldim. Bugün benim için şanslı bir gün, doğum günüm. Ben biraz astroloji ile ilgilenirim, güzel bir yıl olacak. Buraya mücadeleyle geldik, gerçek mücadele başlayacak. Hayırlısı olsun.'' cümleleriyle kendini anlatmıştı.