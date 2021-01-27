Survivor Türkiye'nin yeni haftasında eleme potasına giren ilk isim Gönüllüler takımından Aleyna olmuştu. Sonrasında ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı ise ada oylaması ile Dilara'yı eleme potasına göndermişti. Bu akşam, iki takımın da SMS birincisi açıklandı.

Cumartesi akşamı yapılan halk oylamasına göre Gönüllüler takımında SMS birincisi Poyraz oldu. Ve onun Gönüllüler takımında seçtiği isim Duygu oldu. Ünlüler takımında ise SMS birincisi İsmail oldu ve onun söylediği isim ise Bahar oldu.Bu dört isim arasında SMS halk oylamasına göre en az oyu alan Bahar Seviş, Survivor 2021'e veda etti.

SURVİVOR BAHAR KİMDİR?

18 Ocak 1996 doğumlu olan Bahar Seviş, Girne doğumludur. Yoga, fitness ve pilates yapmakta ve iyi derecede yüzme bilmektedir. Bahar Seviş, sporculuk geçmişinin yanı sıra, oyunculuk geçmişiyle de dikkat çekiyor. Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümü okuyan Bahar, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yoga/pilates/fitness eğitmeni olan Bahar, bu alanda paylaşımlar yapıyor.

Survivor Bahar Seviş, Survivor 2021 Ünlüler Takımı'nda mücadele edecek.