Survivor 2021 ilk iletişim oyunu dün akşam oynandı, tüm yarışmacılar en iyi performansı sergilemek için zorlu parkur şartlarında mücadele verdi. Galip gelen ise sadece bir takım oldu, peki heyecan dolu sahnelerin yaşandığı 26 Ocak Survivor iletişim ödülü oyununu Ünlüler mi Gönüllüler takımı mı kazandı? Diğer yandan her Salı olduğu gibi dün akşam da bir kişi yarışma hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki Survivor kim elendi? İşte merak edilen tüm bilgiler…
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021'de geçtiğimiz hafta da eleme heyecanı yaşanmıştı. Sancakay ve İlayda'nın aday olmasının ardından Dora ve Öykü'de eleme adayı olmuştu.
Bu hafta ise Gönüllüler takımında Aleyna'nın adı yazılmıştı. Ünlüler takımında ise İlayda eleme adayı olarak gösterilmişti.
SMS oylamasında Gönüllüler takımından Poyraz, Ünlüler takımından İsmail birinci oldu.
Poyraz Duygu'nun İsmail ise Bahar'ın adını eleme adayı olarak gösterdi.
Elenen isim Bahar oldu.
2021 SURVİVOR SMS SIRALAMASI
Ünlüler Takımı SMS oylaması
11-Bahar
10-Melis
9-Hayrettin
8-Barış
7-Merve
6-Sergen
5-Çağrı
4-İlayda
3-Öykü
2-Batuhan
1-İsmail