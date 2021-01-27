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    • Magazin
    • 27.01.2021 09:50
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    • 27.01.2021 09:50
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    Dün akşamdan bu yanan ? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılanlardan biri oldu. Ünlülüler ve Gönüllüler takımlarının büyük bir mücadele sergilediği yarışma yine izleyicileri ekrana kilitledi. TV8’in fenomen yarışmasında yine bir ada konseyi vardı ve eleme gecesi yaşandı, peki hayallerine veda eden kişi kim oldu? ? Hangi takım ailesiyle konuşma şansını elde etti? İşte de yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi?

    Survivor 2021 ilk iletişim oyunu dün akşam oynandı, tüm yarışmacılar en iyi performansı sergilemek için zorlu parkur şartlarında mücadele verdi. Galip gelen ise sadece bir takım oldu, peki heyecan dolu sahnelerin yaşandığı 26 Ocak Survivor iletişim ödülü oyununu Ünlüler mi Gönüllüler takımı mı kazandı? Diğer yandan her Salı olduğu gibi dün akşam da bir kişi yarışma hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki Survivor kim elendi? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021'de geçtiğimiz hafta da eleme heyecanı yaşanmıştı. Sancakay ve İlayda'nın aday olmasının ardından Dora ve Öykü'de eleme adayı olmuştu.

    Bu hafta ise Gönüllüler takımında Aleyna'nın adı yazılmıştı. Ünlüler takımında ise İlayda eleme adayı olarak gösterilmişti.

    SMS oylamasında Gönüllüler takımından Poyraz, Ünlüler takımından İsmail birinci oldu.

    Poyraz Duygu'nun İsmail ise Bahar'ın adını eleme adayı olarak gösterdi.

    Elenen isim Bahar oldu.

    2021 SURVİVOR SMS SIRALAMASI

    Ünlüler Takımı SMS oylaması

    11-Bahar
    10-Melis
    9-Hayrettin
    8-Barış
    7-Merve
    6-Sergen
    5-Çağrı
    4-İlayda
    3-Öykü
    2-Batuhan
    1-İsmail

        Gönüllüler Takımı SMS oylaması

        11-Baran
        10-Hanzade
        9-Yunus Emre
        8-Duygu
        7-Emin
        6-Aleyna
        5-Dora
        4-Steven
        3-Ayşe
        2-Reşat
        1-Poyraz

        Survivor Türkiye'nin yeni haftasında eleme potasına giren ilk isim Gönüllüler takımından Aleyna olmuştu. Sonrasında ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı ise ada oylaması ile Dilara'yı eleme potasına göndermişti. Bu akşam, iki takımın da SMS birincisi açıklandı.

        Cumartesi akşamı yapılan halk oylamasına göre Gönüllüler takımında SMS birincisi Poyraz oldu. Ve onun Gönüllüler takımında seçtiği isim Duygu oldu. Ünlüler takımında ise SMS birincisi İsmail oldu ve onun söylediği isim ise Bahar oldu.Bu dört isim arasında SMS halk oylamasına göre en az oyu alan Bahar Seviş, Survivor 2021'e veda etti.

        SURVİVOR BAHAR KİMDİR?

        18 Ocak 1996 doğumlu olan Bahar Seviş, Girne doğumludur. Yoga, fitness ve pilates yapmakta ve iyi derecede yüzme bilmektedir. Bahar Seviş, sporculuk geçmişinin yanı sıra, oyunculuk geçmişiyle de dikkat çekiyor. Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümü okuyan Bahar, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yoga/pilates/fitness eğitmeni olan Bahar, bu alanda paylaşımlar yapıyor.

        Survivor Bahar Seviş, Survivor 2021 Ünlüler Takımı'nda mücadele edecek.
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        Haberler Magazin Survivor kim elendi? 26 Ocak Survivor iletişim oyununu Ünlüler mi Gönüllüler takımı mı kazandı?