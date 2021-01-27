Son dakika: Ünlü modelin ailesi kim? Mezarlığa bırakılan Tuğçe Güder'in hayatı film gibi

Son dakika haberi... Ünlü model Tuğçe Güder yıllardır ailesini arıyor. 1984'te mezarlığa bırakılan siyahi model Tuğçe Güder "Yıllardır gerçek ailemi arıyorum, arafta gibiyim." dedi.
2005 yılında Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen siyahi model ve oyuncu Tuğçe Güder Aras'ın filmlere konu olacak bir hayat öyküsü var.
Güder, 1984 yılında yeni doğmuş bir bebekken Samatya'daki Kadem-i Şerif Tekkesi'nin mezarlığına bırakılmış. İlyas-Aliye Güler çiftinin kendisini sahiplendiğini belirten Güder, yıllardır biyolojik ailesini arıyor.