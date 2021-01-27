Son dakika: Ünlü modelin ailesi kim? Mezarlığa bırakılan Tuğçe Güder'in hayatı film gibi

"Aliye-İlyas Güder, muhterem insanlar. Gerçekten dünyada gördüğüm en iyi, en değerli, Cennet'te yerlerinin olacağını umut ettiğim bu iki insan, beni evlat edinmiş. Çok resmim var ama ilk doğduğum günlere ait resmim yok. Doğduktan sonra ilk 15 gün tedavi sürecim olmuş mezarlığa bırakıldığım için… Sonrasında beni Darülaceze'ye götürmüşler ve annem ile babam Aliye- İlyas Güder, gelip beni 14 günlükken almışlar."