Defne Samyeli'nin evinde büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı, aile tepki gösterdi...
Haciz memurları kapıya dayandı, aile tepki gösterdi...Defne Samyeli'nin evinde büyük şok! Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasındaki 'kira ödememe' iddiası mahkemeye taşınmış, Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı. 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddia edilen Defne Samyeli'nin kapısına haciz memurları dayandı. O anlarda evde olmayan Defne Samyeli'nin ailesi ise tahliye davasına henüz karar çıkmadan gelinmesine tepki gösterdi. İşte Defne Samyeli'nn evinde yaşananlar...
HACİZ MEMURLARI DEFNE SAMYELİ'NİN KAPISINA DAYANDI!
Defne Samyeli'nin evinde büyük şok! İş insanı Yusuf Araz, iki yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla sunucu Defne Samyeli'ni icraya vererek haciz işlemlerini başlattı. Önceki gün Samyeli'nin oturduğu evdeki bir kısım eşyaya haciz memuru tarafından el konuldu.
İş insanının avukatı Iyaz Çimen, "Defne Samyeli'nin evden tahliye edilmesi için ayrıca İcra Mahkemesi'ne tahliye davası açtık. Defne Samyeli, aylık 16 bin 720 lira olan kira bedelini 2019'un mart ayından beri ödememektedir. Haciz memurları aracılığıyla borçlunun oturduğu evine gidilerek adreste defter tutulmasını istiyoruz" iddialarında bulundu.
Kapıyı açan Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli ile kardeşi Sühan Samyeli, ünlü sunucunun evde olmadığını söyledi ve tahliye davasına henüz karar çıkmadan gelinmesine tepki gösterdi. Samyeli'nin bir kısım eşyasına haciz koyuldu. Haciz koyulan ev eşyaları, yediemin olarak erkek kardeşi Sühan Samyeli'ye bırakıldı.