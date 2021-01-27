Defne Samyeli'nin evinde büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı, aile tepki gösterdi...

İş insanının avukatı Iyaz Çimen, "Defne Samyeli'nin evden tahliye edilmesi için ayrıca İcra Mahkemesi'ne tahliye davası açtık. Defne Samyeli, aylık 16 bin 720 lira olan kira bedelini 2019'un mart ayından beri ödememektedir. Haciz memurları aracılığıyla borçlunun oturduğu evine gidilerek adreste defter tutulmasını istiyoruz" iddialarında bulundu.