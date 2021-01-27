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    • Magazin
    • 27.01.2021 22:27
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    • 27.01.2021 22:32
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    Kuruluş Osman , tarihte var mı? kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Kuruluş Osman sorusu dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının efsane dizisi Kuruluş Osman'a bu akşam yeni bir isim daha dahil oldu. Güzel oyuncu dizide karakterine hayat vermeye başladı. Peki, Kuruluş Osman Aksu Hatun kimdir? Funda Güray kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

    Kuruluş Osman Aksu Hatun kimdir?

    Kuruluş Osman Aksu Hatun kimdir sorusuyla ilgili araştırmalar özellikle şu saatlerde artışa geçti. Diziye bu hafta yeni bir isim daha dahil oldu. Funda Güray dizide Aksu Hatun karakterine hayat veriyor. İzleyiciler oyuncunun hayatına dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman Aksu Hatun kimdir, tarihte var mı? Funda Güray kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

    KURULUŞ OSMAN AKSU HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

    Kuruluş Osman Aksu Hatun kimdir, tarihte var mı şeklindeki sorular çok araştırılıyor. Ancak Aksu Hatun ile ilgili tarihte bir bilgi yer almamaktadır.

    FUNDA GÜRAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

    Funda Güray, 3 Eylül 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Haliç Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Birçok firmanın reklam filminde oynadı.

    YER ALDIĞI YAPIMLAR

    2017 Seni Kimler Aldı

    2017 Sahipli

    2015-2016 Paramparça

        2014 Ruhumun Aynası

        2013 Sevdaluk

        2021 Kuruluş Osman

        BALA HATUN KİMDİR?

        Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

        Erkek çocukları

        Orhan Bey (1281 - 1362)
        Çoban Bey (1283 - 1337)
        Pazarlı Bey (1285 - 1311)
        Alâeddin Paşa (1280[30] - 1331)
        Hamid Bey (1288 - 1329)
        Melik Bey (1290 - 1366)

            KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

            "Nikola bu gece ölecek!"

            Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

            KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR

            Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.

            OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ

            Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.

                HAÇLI İTTİFAKI SAHAYA SÜRÜLÜYOR

                Osman Bey, Bayhoca'yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne?

                Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?
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                Haberler Magazin Kuruluş Osman Aksu Hatun kimdir, tarihte var mı? Funda Güray kimdir, kaç yaşında ve nereli?