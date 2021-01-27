Kuruluş Osman Aksu Hatun kimdir sorusuyla ilgili araştırmalar özellikle şu saatlerde artışa geçti. Diziye bu hafta yeni bir isim daha dahil oldu. Funda Güray dizide Aksu Hatun karakterine hayat veriyor. İzleyiciler oyuncunun hayatına dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman Aksu Hatun kimdir, tarihte var mı? Funda Güray kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN AKSU HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Kuruluş Osman Aksu Hatun kimdir, tarihte var mı şeklindeki sorular çok araştırılıyor. Ancak Aksu Hatun ile ilgili tarihte bir bilgi yer almamaktadır.