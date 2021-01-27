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    • 27.01.2021 22:50
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    • 27.01.2021 22:50
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    kimdir? Bayhoca tarihte nasıl, ne zaman öldü? İşte hayatı...

    kimdir? Çarşamba akşamı izleyicilerini ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde dikkat çeken karakterlerden birisi de Bayhoca oluyor. Bugünkü bölümde tekfur Aya Nikola, Bayhoca'yı esir alıp amcası Osman Bey'e Kulucahisar'ı geri vermezsen Bayhoca'yı idam edeceğim diyecek. Peki, Kuruluş Osman ? Bayhoca tarihte nasıl, ne zaman öldü? İşte hayatına dair bilgiler...

    Kuruluş Osman Bayhoca kimdir?

    Kuruluş Osman Bayhoca kimdir sorusu dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Savcı Bey oğlu Bayhoca'nın hayatı araştırılıyor. Dizide Bayhoca, Nikola tarafından esir alınıyor. Peki, Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Bayhoca tarihte nasıl, ne zaman öldü? İşte merak edilenler...

    KURULUŞ OSMAN BAYHOCA KİMDİR?

    Bayhoca (1268 – 1284, Hamzabey). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Saru Batu Savcı Bey'in iki oğlundan birincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir. Ermenibeli savaşı (1284) esnasında şehit olmuştur.

    İşte Bayhoca ve canlandıran oyuncuyla ilgili detaylı bilgi;

    YAĞIZKAN DİKMEN KİMDİR?

    Yağızkan Dikmen Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan yakışıklı ve genç oyuncu Survivor'da yarışan Yiğit'in kardeşidir.

    KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Nikola bu gece ölecek!"

    Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

        KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR

        Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar.

        Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.

        OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ

        Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.

            HAÇLI İTTİFAKI SAHAYA SÜRÜLÜYOR

            Osman Bey, Bayhoca'yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne?

            Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?
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            Haberler Magazin Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Bayhoca tarihte nasıl, ne zaman öldü? İşte hayatı...