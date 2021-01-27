Kuruluş Osman Bayhoca kimdir sorusu dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Savcı Bey oğlu Bayhoca'nın hayatı araştırılıyor. Dizide Bayhoca, Nikola tarafından esir alınıyor. Peki, Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Bayhoca tarihte nasıl, ne zaman öldü? İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN BAYHOCA KİMDİR?
Bayhoca (1268 – 1284, Hamzabey). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Saru Batu Savcı Bey'in iki oğlundan birincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir. Ermenibeli savaşı (1284) esnasında şehit olmuştur.
İşte Bayhoca ve canlandıran oyuncuyla ilgili detaylı bilgi;
YAĞIZKAN DİKMEN KİMDİR?
Yağızkan Dikmen Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan yakışıklı ve genç oyuncu Survivor'da yarışan Yiğit'in kardeşidir.
KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Nikola bu gece ölecek!"
Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.