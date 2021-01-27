Dün akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Doğan ile Muhammed Cangören'in hayat verdiği Hamdi'nin karşılaşması gecenin en çok beğenilen sahnelerinden oldu. Kimsesiz Doğan Baba'nın paralara el koyması üzerine Hamdi Korkmaz'ın "Benden çalan kimse yaşamaz" sözleri dikkat çekerken Doğan büyük racon kesti. Doğan, Hamdi'ye "Ben kimse değilim. Kimsesizim. Bana bir şey olmaz. Ama sen o Fetih ile iş tutar, oğullarınla da ayaklarımıza dolanırsan seni kimsesiz kalana kadar keserim. Bak, bütün soyunu sopunu diyorum. Ayağını denk al." sözleri geceye damgasını vurdu. İzleyiciler bu sahneyi hem televizyondan hem de YouTube ve yayıncı kuruluş ATV'nin resmi internet sitesinden defalarca izledi ve binlerce yorum yaptı.
"BÜYÜK UĞURSUZLUK HAMDİ BABA"
Doğan'ın mekandan ayrılması üzerine Hamdi, Seko'ya "Seni öldürseydi daha iyiydi. Rezil olduk. Hırsızın parası çalınır mı?" dedi. Seko bu sözlere "Büyük uğursuzluk bu Hamdi Baba" diyerek karşılık verdi.
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