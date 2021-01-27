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    • 27.01.2021 20:32
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    • 27.01.2021 20:32
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    postayı koydu suboş Hamdi'nin zoruna gitti! EDHO'da tozu dumana katıyor! Zaza Dayı ile Abuzer...

    postayı koydu suboş Hamdi'nin zoruna gitti! EDHO'da tozu dumana katıyor! Zaza Dayı ile Abuzer'i hatırlattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam izleyicisiyle buluşan bölümünde ve Kimsesiz Doğan karşılaşması sosyal medyada en çok konuşulan sahnelerden oldu. Kimsesiz Doğan, Hamdi'nin bulunduğu yeri tespit ederek taksiyle mekana geldi. Doğan'ın Hamdi'ye racon kestiği sahne heyecanla takip edildi. İkilinin karşılaşmasının yer aldığı sahne YouTube'da trendlere girdi. Kurtlar Vadisi'ndeki efsane rolleriyle hafızlara kazınan iki oyuncunun karşılaşması ise akıllara Zaza Dayı ile Abuzer Kömürcü'yü getirdi.

    takvim.com.tr
    Kimsesiz Doğan ile Hamdi EDHO'da tozu dumana kattı!

    Dün akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Doğan ile Muhammed Cangören'in hayat verdiği Hamdi'nin karşılaşması gecenin en çok beğenilen sahnelerinden oldu. Kimsesiz Doğan Baba'nın paralara el koyması üzerine Hamdi Korkmaz'ın "Benden çalan kimse yaşamaz" sözleri dikkat çekerken Doğan büyük racon kesti. Doğan, Hamdi'ye "Ben kimse değilim. Kimsesizim. Bana bir şey olmaz. Ama sen o Fetih ile iş tutar, oğullarınla da ayaklarımıza dolanırsan seni kimsesiz kalana kadar keserim. Bak, bütün soyunu sopunu diyorum. Ayağını denk al." sözleri geceye damgasını vurdu. İzleyiciler bu sahneyi hem televizyondan hem de YouTube ve yayıncı kuruluş ATV'nin resmi internet sitesinden defalarca izledi ve binlerce yorum yaptı.

    "BÜYÜK UĞURSUZLUK HAMDİ BABA"

    Doğan'ın mekandan ayrılması üzerine Hamdi, Seko'ya "Seni öldürseydi daha iyiydi. Rezil olduk. Hırsızın parası çalınır mı?" dedi. Seko bu sözlere "Büyük uğursuzluk bu Hamdi Baba" diyerek karşılık verdi.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    ''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...''

    Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

    HAİN ORTAYA ÇIKTI

    Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

        EBRU ŞOKU

        Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.

        ŞEBEKE OLAYLARI BİLİYOR MU?

        Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

        BEHZAT, KAYA'YA KURŞUN YAĞDIRIYOR

        Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.

            MUHAMMED CANGÖREN KİMDİR?

            Muhammed Cangören 1951'de Afganistan'da dünyaya gelmiştir. Ortaokulda tiyatroya başlamış ve 1969 yılında Afganistan televizyonlarında çalışmaya başlamıştır. 25-30 civarında televizyon filmi bulunmaktadır.

            1982 yılında Türkiye'ye gelen oyuncu önce çocuk tiyatroları yapmış daha sonra da İkinci Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenini başlatmıştır. Ayrıca Üvey Baba dizisinde de Hanım Ağa'nın adamı olan Nedim karakterini canlandırmıştır. 2002 yılında Berivan dizisinde Kara Duran karakterini canlandırmıştır.

            2003 yılında Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü adlı karakter ile halkın beğenisini toplamıştır. Daha önce oynadığı karakterlerin haricinde en çok "Kurtlar Vadisi"ndeki rolü ile bilinmektedir. Pek çok seyirci adını bilmediği halde ona karşı bu oyunu ile büyük ilgi duymuştur. "Deli Deli Olma (2009)" isimli filmde, "Allahyar" karakterini canlandırmıştır.

            2010 yılında Osman Sınav'ın "Sakarya Fırat" adlı dizisinde, "Sıtkı Seyitoğlu" karakterini başarıyla canlandırmıştır.

            Ayrıca 30 Kasım 2012'de vizyona giren Ben Affleck'in yönetmen ve oyuncu olarak yer aldığı Argo filminde dükkanının fotoğrafının çekilmesine çok sinirlenen bir İranlı esnafı canlandırmıştır.

                FİLMLERİ VE DİZİLERİ

                Kızım Gibi Kokuyorsun (2019)
                I Am You (2019)
                Halef (2018) Şıh
                Eski Köye Yeni Adet (2018)
                Çukur (2018-2020) Reşit Feyzullah
                Cumali Ceber 2 (2018)
                Atçalı Kel Mehmet (2017)
                Vezir Parmağı (2016)
                Toz (2016)
                Kaçış (2016) Kurbağacı
                Ateş (2016)
                Yav He He (2015)

                Bir Sevda İşi (2015) Mulla
                Bir Gece (2015) Levent
                O Hayat Benim (2015-2016) Affan
                Yedi Güzel Adam (dizi) (2014) Mahsun Dede
                Qüfür (2013) Bekir
                En Uzun Yüzyıl (2013)
                Operasyon: Argo (2012)
                Kirli Oyunlar (2011) II. Abdülhamit
                Hayat Devam Ediyor (2011-2012) Hacı Emin Fırat
                Sultanın Sırrı (2010)
                7 Avlu (2010) Eyüp
                Sakarya Fırat (2009-2011) Sıtkı Seyitoğlu
                Kış Masalı (2009)
                Deli Deli Olma (2009)
                Ay Lav You (2009) Papaz Hanna

                Kara Köpekler Havlarken (2008) Büyükbaba
                Jack Hunter Cennet Tapınağı (2008) Ali
                Sıla (2006) Zinar
                Sarı Yıldız (2006)
                Saklı Yüzler (2006)
                Rıza (2006)
                Kaybolan Yıllar (2006) Hasan
                Eve Giden Yol 1914 (2006) (Kör Halil)
                Şöhret (2006) Galip Özer
                Sevgilime Göz Kulak Ol (2005)
                Cemalim (2005)
                Beşinci Boyut (2005) Baba
                Haziran Gecesi (2004) Gülağa
                Kurtlar Vadisi (2003-2005) Abuzer Kömürcü
                Berivan (2002) Kara Kahya
                Üzgünüm Leyla (2002)
                Üvey Baba (2002)
                Vasiyet (2001)
                Hiçbiryerde (2001) Seyhmus
                Bizim Otel (2001)
                Üvey Baba (2000) Nedim
                Meleklerin Evi (2000)
                İkinci Habar (1998) Bekir Ağa
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