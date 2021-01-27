Doya Doya Moda hafta ortasında eleştiriler yapıldı ve puanlar verildi. Hem erkek hem de kız yarışmacılar günün konseptine göre giyinerek modaya bakış açısını yansıttı. Hem gergin hem rekabetin üst düzeyde olduğu hem de eğlenceli anların yaşandığı Doya Doya Moda yarışmasında bugünün birincisi kim oldu? İşte merakla araştırılan 27 Ocak Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu…
27 OCAK ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde:16
Ceren:14
Birben:15
Bahar:12
Rabia:16
Ayşegül:7
Tuğçe:6
Batıcan:10
Mehmet:12
Adnan:18
Emre:17
Ufuk:8
Erhan:20
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Emre oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden elenen olmadı. Kızlardan ise Aysu yarışmaya veda eden isim oldu.