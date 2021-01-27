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    • 27.01.2021 19:16
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    Merakla ve heyecanla beklenen . TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve severek izlenen yarışmada günün birincisi olan kız ve erkek yarışmacılar hangileri oldu? Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert’in oturduğu ’da hafta ortasında puanlar nasıl şekillendi? nu haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

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    Doya Doya Moda günün birincisi belli oldu!

    Doya Doya Moda hafta ortasında eleştiriler yapıldı ve puanlar verildi. Hem erkek hem de kız yarışmacılar günün konseptine göre giyinerek modaya bakış açısını yansıttı. Hem gergin hem rekabetin üst düzeyde olduğu hem de eğlenceli anların yaşandığı Doya Doya Moda yarışmasında bugünün birincisi kim oldu? İşte merakla araştırılan 27 Ocak Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu…

    27 OCAK ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Özde:16
    Ceren:14
    Birben:15
    Bahar:12
    Rabia:16
    Ayşegül:7
    Tuğçe:6

    Batıcan:10
    Mehmet:12
    Adnan:18
    Emre:17
    Ufuk:8
    Erhan:20

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Emre oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden elenen olmadı. Kızlardan ise Aysu yarışmaya veda eden isim oldu.

        DOYA DOYA MODA CEREN KİMDİR?

        İzmir'den yarışmaya katılan Ceren Keskin 22 yaşındadır. Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Ceren Keskin oldu. Yarışmaya İzmir'den dahil olan Ceren Keskin, 1998 doğumlu. Sivil havacılık kabin hizmetleri mezun olan genç yarışmacı, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya aday olarak gelen Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya başvurma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde'ye rakip olmaya geldim." İddialı çıkışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.

        EMRE ATEŞ KİMDİR?

        Emre Ateş 26 yaşındadır. Tiyatro oyunculuğuyla uğraşan Emre Ateş İstanbul'da doğmuştur. Pandemi sebebiyle tiyatro oyunculuğunu bırakıp butik işletmektedir. Heykelcilik ve ressamlık ile ilgilenmektedir.
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