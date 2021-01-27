Doya Doya Moda hafta ortasında eleştiriler yapıldı ve puanlar verildi. Hem erkek hem de kız yarışmacılar günün konseptine göre giyinerek modaya bakış açısını yansıttı. Hem gergin hem rekabetin üst düzeyde olduğu hem de eğlenceli anların yaşandığı Doya Doya Moda yarışmasında bugünün birincisi kim oldu? İşte merakla araştırılan 27 Ocak Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu…