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Şahsenem son haliyle ağızları açık bıraktı! Estetik merkezindeki pozuyla şoke eden Şahsenem'i yıllar çok yıpratmış...

Şahsenem son haliyle ağızları açık bıraktı! Estetik merkezindeki pozuyla şoke eden Şahsenem'e, 'Yıllar çok yıpratmış' yorumları yapıldı. 90'lı yılların efsane şarkıcısı Şahsenem, 20 yıl sonra müzik piyasasına dönmeye hazırlanıyor. Aldığı kilolardan kurtulmak için estetik merkezine giden ünlü şarkıcı verdiği pozlarla dikkat çekti. Sahsenem'in Instagram'dan paylaştığı son halini görenler şaşırdı. İşte Şahsenem'in son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

27.01.2021 12:40 - Son Güncelleme: 27.01.2021 13:06
Şahsenem son haliyle ağızları açık bıraktı! Estetik merkezindeki pozuyla şoke eden Şahsenem'i yıllar çok yıpratmış...

"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla girmişti hayatımıza...Şahsenem son haliyle ağızları açık bıraktı! Estetik merkezindeki pozuyla şoke eden Şahsenem'i görenler, 'Yıllar çok yıpratmış' diyor...

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Şahsenem son haliyle ağızları açık bıraktı! Estetik merkezindeki pozuyla şoke eden Şahsenem'i yıllar çok yıpratmış...

90'lı yılların efsane şarkıcısı Şahsenem, 20 yıl sonra müzik piyasasına dönmeye hazırlanıyor. Aldığı kilolardan kurtulmak için estetik merkezine giden Şahsenem, iddialı pozlar verdi. 52 yaşındaki Şahsenem'i hayranları bu haliyle tanımakta zorlandı. İşte Şahsenem başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Şahsenem son haliyle ağızları açık bıraktı! Estetik merkezindeki pozuyla şoke eden Şahsenem'i yıllar çok yıpratmış...

Hilal Altınbilek

Şahsenem son haliyle ağızları açık bıraktı! Estetik merkezindeki pozuyla şoke eden Şahsenem'i yıllar çok yıpratmış...
Şahsenem son haliyle ağızları açık bıraktı! Estetik merkezindeki pozuyla şoke eden Şahsenem'i yıllar çok yıpratmış...