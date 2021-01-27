Şahsenem son haliyle ağızları açık bıraktı! Estetik merkezindeki pozuyla şoke eden Şahsenem'i yıllar çok yıpratmış...

Şahsenem son haliyle ağızları açık bıraktı! Estetik merkezindeki pozuyla şoke eden Şahsenem'e, 'Yıllar çok yıpratmış' yorumları yapıldı. 90'lı yılların efsane şarkıcısı Şahsenem, 20 yıl sonra müzik piyasasına dönmeye hazırlanıyor. Aldığı kilolardan kurtulmak için estetik merkezine giden ünlü şarkıcı verdiği pozlarla dikkat çekti. Sahsenem'in Instagram'dan paylaştığı son halini görenler şaşırdı. İşte Şahsenem'in son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

27.01.2021 12:40 - Son Güncelleme: 27.01.2021 13:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





