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    • 26.01.2021 18:17
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    • 26.01.2021 18:17
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    Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm ön izleme: Malazgirt sahnesi duygulandırdı! Uyanış Büyük Selçuklu 18. son bölümde neler yaşandı?

    Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm ön izleme yayınlandı ve Malazgirt sahnesi duygulandırdı. TRT 1’de Pazartesi akşamı ekrana gelen konusu ve oyuncuları ile ilgiyle izlenen dizilerden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu 18. son bölümde neler yaşandı? Hemen sonrasında yeni bölümden küçük bir sahnenin yayınlanması izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Malazgirt sahnesi duygusal anlar yaşatırken yeni hedefin Konsantiniyye olması heyecanı daha da arttırdı. İşte Uyanış Büyük Selçuklu hakkında bilgiler…

    takvim.com.tr
    Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm ön izleme: Malazgirt sahnesi duygulandırdı!

    Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm ön izleme yayınlanır yayınlanmaz izlenmeye başlandı. Dün yayınlanan ve ilgiyle izlenen son bölüm de hafızalara kazınmıştı. Tarihi konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile büyük bir heyecanla izlenen dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Baba oğul olan Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah sahnesi de izleyenleri hüzne boğdu. Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde yaşanacakları haberimizden öğrenebilirsiniz.

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 19. BÖLÜM ÖN İZLEME

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 18. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Saldırıya uğrayan Başulu'ya Melikşah'ın teşvik etmesiyle geçmiş olsun için giden Zübeyde büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Zira Sencer'in annesi diye gittiği Başulu, yıllar önce saraydan sürgün edilmiş Kıpçakların kızı Başulu'dan başkası değildi. Başulu'yu gördüğü ilk anda tanıyan ve sırrı öğrenecek olan Zübeyde'nin tutumu ne olacaktır? Paydaşı oluverdiği bu tehlikeli sırrı Melikşah'a açacak mıdır?

    Öte yandan Zübeyde'nin saraya gelmesiyle saraydaki dengeler Terken'in aleyhine değişmiş, hem başhatunluk makamından olmuş hem de Melikşah'tan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Terken'i içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtaracak olan müjde ne olacaktır?

    Başulu'yu ağır yaralayan, Korkut Bey'i şehit eden ve birçok masum insanın kanına giren Markus, Sencer'in intikamından nasıl kurtulacaktır?

    Diğer taraftan Hasan Sabbah, peşine düşen Melikşah ve Nizamülmülk'ün gazabından kurtulmak için uçurumdan ölüme atlamıştı. Hasan Sabbah'ı pençesine düştüğü ölümden kurtaracak olan kişi kim olacaktır? Nasıl kurtaracaktır?

    Sencer'in Faysal'dan alıp devlet adına el koyduğu altınlar onu haçlılara götürecek midir? Bu yolla Faysal'ın bir hain olduğu ortaya çıkacak mıdır? Haçlılar, Faysal'ın elinden alınan altınlarını Selçuklu'dan hangi yolla alacaklardır?

    İlteber, Turna'nın içler acısı halini görüp kızının Faysal'la evlenmesine izin vermemişti. İlteber, Turna'nın Sencer ile evlenmesine müsaade edecek midir? Turna ile Sencer'in arasına giren soğukluğun sebebi ne olacaktır?

        UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU VE OYUNCULARI

        Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder. Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır.

        Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır. Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

        Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır. Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk.

        Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Şifanur Gül, Pınar Töre, Emre Erçil, Muhammed Emre Kaya, Egemen Yavuz, Beyzanur Mete yer almaktadır.

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        Haberler Magazin Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm ön izleme: Malazgirt sahnesi duygulandırdı! Uyanış Büyük Selçuklu 18. son bölümde neler yaşandı?