Doya Doya Moda yeni haftanın ikinci gününde yine dopdoluydu ve ilgiyle izlendi. Hem erkek hem de kız yarışmacılar günün konseptine göre giyinerek stillerini sergiledi. Jüriler eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Peki günün en yüksek puanını alan kız ve erkek yarışmacılar kimler oldu? Rekabetin en üst düzeyde olduğu ve heyecanın hız kesmediği yarışmada Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 26 Ocak Salı Doya Doya Moda puanlaması…
26 OCAK SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde:
Ceren:
Birben:
Bahar:
Rabia:
Ayşegül:
Tuğçe:
Batıcan:
Mehmet:
Adnan:
Emre:
Ufuk:
Erhan:
Ahmet:
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Emre oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden elenen olmadı. Kızlardan ise Aysu yarışmaya veda eden isim oldu.