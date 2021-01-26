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    • 26.01.2021 18:52
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    • 26.01.2021 18:52
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    Gündemde merakla araştırılan ? Sorusunun yanıtı belli oldu. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen ve heyecanla izlenen, jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert’in oturduğu ’da haftanın ikinci günü puanlar nasıl şekillendi? haberimizde yer alıyor.

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    Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Doya Doya Moda yeni haftanın ikinci gününde yine dopdoluydu ve ilgiyle izlendi. Hem erkek hem de kız yarışmacılar günün konseptine göre giyinerek stillerini sergiledi. Jüriler eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Peki günün en yüksek puanını alan kız ve erkek yarışmacılar kimler oldu? Rekabetin en üst düzeyde olduğu ve heyecanın hız kesmediği yarışmada Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 26 Ocak Salı Doya Doya Moda puanlaması…

    26 OCAK SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Özde:
    Ceren:
    Birben:
    Bahar:
    Rabia:
    Ayşegül:
    Tuğçe:

    Batıcan:
    Mehmet:
    Adnan:
    Emre:
    Ufuk:
    Erhan:
    Ahmet:

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Emre oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden elenen olmadı. Kızlardan ise Aysu yarışmaya veda eden isim oldu.

        DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?

        Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.

        BATICAN KARALAR KİMDİR?

        Doya Doya Moda yarışmasına Batıcan İzmir'den katılmıştır. Doya Doya Moda jüri üyesi Uğurkan Erez'in de yakından tanıdığı Batıcan Karalar, erkek model, mankendir. Erkek takım elbise ve giyim mankenliği yapan Batıcan Karalar, ayrıca defilelere de katılmaktadır. Raşit Bağzıbağlı, Uğurkan Erez ve Atıl Kutoğlu gibi ünlü modacılarla çalışan Batıcan Karalar, Instagram hesabından çalıştığı markaların çekimlerini paylaşıyor. Batıcan Karalar 1995 İzmir Konak doğumludur. Modellik yapmaktadır. Batıcan Karalar, ''Modayla ilgiliyim, kendime yakıştırdığım bir tarzım var.'' dedi.
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