Doya Doya Moda yeni haftanın ikinci gününde yine dopdoluydu ve ilgiyle izlendi. Hem erkek hem de kız yarışmacılar günün konseptine göre giyinerek stillerini sergiledi. Jüriler eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Peki günün en yüksek puanını alan kız ve erkek yarışmacılar kimler oldu? Rekabetin en üst düzeyde olduğu ve heyecanın hız kesmediği yarışmada Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 26 Ocak Salı Doya Doya Moda puanlaması…