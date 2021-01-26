Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm canlı izle! EDHO son bölüm izle! Salı akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hamdi'nin talimatıyla yeni bir savaş başlıyor. Dizinin bu hafta yayınlanacak bölümde Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye soktu ve Ebru'nun ihanetiyle hem Çakırbeyliler hem de Façalılar büyük bir şok yaşadı. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm izleme linki...

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 180. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...''

Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.