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    • 26.01.2021 18:17
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    • 26.01.2021 18:17
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    ! ! Kaya'nın mekanına baskın...

    seçeneği özellikle bu saatlerde artış gösterdi. ATV ekranlarında izleyicisiyle salı akşamı buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da intikamın fitili ateşleniyor. Yeni bölümde Ebru'nun ihanetini haber alan ve bu olaydan sonra gözü dönen Behzat, Kaya'nın evlerini basan kişi olduğunu öğreniyor. Kaya'nın mekanına giderek adamlarının üzerine mermi yağdırıyor ve en sonunda Kaya'yı da vuruyor. İşte seçeneği

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm izle!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm canlı izle! EDHO son bölüm izle! Salı akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hamdi'nin talimatıyla yeni bir savaş başlıyor. Dizinin bu hafta yayınlanacak bölümde Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye soktu ve Ebru'nun ihanetiyle hem Çakırbeyliler hem de Façalılar büyük bir şok yaşadı. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm izleme linki...

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    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 180. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    ''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...''

    Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

    Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

    Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.

        Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

        Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar.

        Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.
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