Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında? Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer aldı. Sefirin Kızı izleyicileri bir ayrılık haberi ile üzüldü, Neslihan Atagül'den sonra şimdi de Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun diziye veda edip etmediği merak konusu oldu. İşte Uraz Kaygılaroğlu ile ilgili tüm bilgiler…
URAZ KAYGILAROĞLU SEFİRİN KIZI'NDAN AYRILDI MI?
Neslihan Atagül'ün diziden ayrılmasının ardından Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda etti. Gediz son bölümde araba kullanırken Nare'nin onu aramasının ardından heyecanlandı. Onunla konuşmaya çalışırken dikkati dağıldı ve kaza yaptı. Yaşam mücadelesinin ardından ise hayata gözlerini yumdu.
Dizinin Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, '#UrazKaygılaroğlu'na, Gediz karakterine can verdiği için teşekkürlerimizle...' denildi. Diziden neden ayrıldığı ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.
URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?
30 Haziran 1987 tarihinde dünyaya gelen Türk oyuncu ve sunucu Uraz Kaygılaroğlu,İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.
Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.
TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.