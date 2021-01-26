URAZ KAYGILAROĞLU SEFİRİN KIZI'NDAN AYRILDI MI?

Neslihan Atagül'ün diziden ayrılmasının ardından Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda etti. Gediz son bölümde araba kullanırken Nare'nin onu aramasının ardından heyecanlandı. Onunla konuşmaya çalışırken dikkati dağıldı ve kaza yaptı. Yaşam mücadelesinin ardından ise hayata gözlerini yumdu.

Dizinin Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, '#UrazKaygılaroğlu'na, Gediz karakterine can verdiği için teşekkürlerimizle...' denildi. Diziden neden ayrıldığı ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.