Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.01.2021 09:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2021 09:51
    ABONE OL

    nu hangi takım kazandı? 25 Ocak de nefes kesen mücadele! Tansiyon yükseldi…

    Dün akşam Ünlülüler ve Gönüllüler takımlarının büyük çaba sarf ettiği nu hangi takım kazandı? TV8’in fenomen yarışması izleyicileri yine ekrana kilitledi ve 25 Ocak de nefes kesen mücadele yaşandı. Peki ödül neydi, hangi takım en iyi performansı sergiledi? Diğer yandan yine gergin anlar yaşandı ve Ünlüler takımında tansiyon yükseldi. Survivor son bölümü izlemeyi kaçıranlar için yaşanan gelişmeleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorusunun yanıtı dün akşamdan bu yana gündemde sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Survivor 2021 yeni sezona bomba gibi başladı ve parkurların zorluğu yarışmacıları hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorluyor. 25 Ocak Survivor son bölümde nefes kesen mücadele yaşandı, hem Ünlülüler hem de Gönüllüler takımı ödülü kazanabilmek için savaş verdi. Peki kazanan hangi takım oldu? İşte nefes kesen mücadelede yaşananlar…

    25 OCAK SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor 2021 yeni bölümde oynanan ödül oyunu zor bir parkurda yapıldı. Gönüllüler, ödül oyununu 10-5 skorla kazandı.

    Bu sonuçla birlikte kişi başına dörder kızarmış tavuk baget ödülünü kazandılar.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER ?

    Survivor'da 3. haftanın dokunulmazlık oyunlarını iki takım da birer kez kazandı.

    İlk oyunu kaybeden Gönüllülerde oylama sonucu eleme potasına giden isim Aleyna oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında eleme adayı ise İlayda olarak belirlendi.

    Salı günü açıklanacak SMS birincileri tarafından söylenecek iki isim ile haftanın eleme adayları netlik kazanacak.

        SURVİVOR ALEYNA KİMDİR?

        Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa doğumludur. Yalova'da büyüyen yarışmacı annesi ve babası ayrıldıktan sonra İstanbul'da yaşamaya başlamış.

        Kalaycıoğlu açıklamasında, 'Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alıyorum.' dedi.

        SURVİVOR 2021 BATUHAN KARAKACAKAYA KİMDİR?

        Survivor yarışmacılarından olan Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul doğumlu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir.

        Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır.

        Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.

        OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

        Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

        Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

        Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

        Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

        Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında Batuhan Karacakaya Aşkı Memnu ile hafızalara kazınmıştı
        Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

        Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

        Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

        Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 25 Ocak Survivor son bölümde nefes kesen mücadele! Tansiyon yükseldi…