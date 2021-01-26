Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorusunun yanıtı dün akşamdan bu yana gündemde sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Survivor 2021 yeni sezona bomba gibi başladı ve parkurların zorluğu yarışmacıları hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorluyor. 25 Ocak Survivor son bölümde nefes kesen mücadele yaşandı, hem Ünlülüler hem de Gönüllüler takımı ödülü kazanabilmek için savaş verdi. Peki kazanan hangi takım oldu? İşte nefes kesen mücadelede yaşananlar…
25 OCAK SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2021 yeni bölümde oynanan ödül oyunu zor bir parkurda yapıldı. Gönüllüler, ödül oyununu 10-5 skorla kazandı.
Bu sonuçla birlikte kişi başına dörder kızarmış tavuk baget ödülünü kazandılar.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER ?
Survivor'da 3. haftanın dokunulmazlık oyunlarını iki takım da birer kez kazandı.
İlk oyunu kaybeden Gönüllülerde oylama sonucu eleme potasına giden isim Aleyna oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında eleme adayı ise İlayda olarak belirlendi.
Salı günü açıklanacak SMS birincileri tarafından söylenecek iki isim ile haftanın eleme adayları netlik kazanacak.