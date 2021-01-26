SURVİVOR 2021 BATUHAN KARAKACAKAYA KİMDİR?

Survivor yarışmacılarından olan Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul doğumlu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.

OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında Batuhan Karacakaya Aşkı Memnu ile hafızalara kazınmıştı

Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)