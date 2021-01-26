Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç nereli, mesleği ne, sevgilisi var mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Alman-Türk profesyonel kadın futbolcu, eski Survivor yarışmacısı geçen yıl gündeme damga vurmuştu. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a katılınca yeniden gündeme geldi. Aycan Yanaç ile ilgili bilgileri derledik.