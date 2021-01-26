Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç nereli, mesleği ne, sevgilisi var mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Alman-Türk profesyonel kadın futbolcu, eski Survivor yarışmacısı geçen yıl gündeme damga vurmuştu. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a katılınca yeniden gündeme geldi. Aycan Yanaç ile ilgili bilgileri derledik.
AYCAN YANAÇ KİMDİR?
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurdu.