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    • 26.01.2021 17:11
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    'in flaş ismi Aleyna Instagram'ı yakıyor! 'Engelli bir kardeşim var' diyen çok merak edilen annesiyle...

    yayın hayatına hızlı başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya mücadele verdiği Survivor 2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı yarışmacıları da dikkat çekiyor. Onlardan biri de . Başarı ivmesini yukarı çeken Aleyna Kalaycıoğlu karıştığı polemikler, yüksek sesiyle de adından söz ettiriyor. 'ın diskalifiye olduğu akşam 'Engelli bir kardeşim var' sözleriyle dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu 'ta öğrenci. Los Angeles'ta yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram'ında bambaşka bir profili çiziyor Survivor'a göre. Başta annesi ve kardeşi olmak üzere aile bireyleriyle de bol bol fotoğraf paylaşan 'yı siz bir de böyle görün. Gelin Aleyna Kalaycıoğlu kimdir birlikte bakalım.

    Survivor 2021'in flaş ismi Aleyna Instagram'ı yakıyor!

    Survivor 2021'in flaş ismi Aleyna Instagram'ı yakıyor! 'Engelli bir kardeşim var' diyen Aleyna Kalaycıoğlu çok merak edilen annesiyle... Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Survivor 2021 izleyicileri yarışmacılar arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Konseyde 'Engelli bir kardeşim var. O beni burada görmek' istediği diyen Aleyna Kalaycıoğlu yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Los Angeles'ta yaşayan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyada adeta bir fenomen. Gelin Survivor Aleyna'nın özel hayatına bir de yakından bakalım.

    Survivor 2021'de gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinin başında geliyor.

    Meryem Kasap'ın diskalifiye olduğu akşam "Acun Bey Meryem'e sakatlıktan ötürü devam edemeyeceğini söylediğinde aklıma kardeşim geldi. 8 yıl önce başımıza bizim de bir talihsizlik geldi ve kardeşim %100 engelli kaldı. Gerçekten zor bir süreç benim annem her şeyi bıraktı kardeşime baktı" sözleriyle dikkat çekti.

        ALEYNA KALAYCIOĞLU VE KARDEŞİ CANSU

        Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.

        ALEYNA KALAYCIOĞLU VE KARDEŞİ CANSU

        Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi.

        ALEYNA KALAYCIOĞLU VE ANNESİ

        Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

            Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti.

            Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

            Geçtiğimiz günlerde engelli bir kardeşi olduğunu ve onun isteği üzerine Survivor'a geldiğini söyleyen Aleyna, yarışmaya katılma hikayesini şöyle anlatıyor:

                "Survivor'a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor."
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                Haberler Magazin Survivor 2021'in flaş ismi Aleyna Instagram'ı yakıyor! 'Engelli bir kardeşim var' diyen Aleyna Kalaycıoğlu çok merak edilen annesiyle...