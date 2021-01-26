Survivor 2021'in flaş ismi Aleyna Instagram'ı yakıyor! 'Engelli bir kardeşim var' diyen Aleyna Kalaycıoğlu çok merak edilen annesiyle... Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Survivor 2021 izleyicileri yarışmacılar arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Konseyde 'Engelli bir kardeşim var. O beni burada görmek' istediği diyen Aleyna Kalaycıoğlu yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Los Angeles'ta yaşayan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyada adeta bir fenomen. Gelin Survivor Aleyna'nın özel hayatına bir de yakından bakalım.