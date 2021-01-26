İtalyan oyuncu Asia Argento'dan şok tecavüz suçlaması! Yönetmen Rob Cohen hakkında sözleri kan dondurdu. Hollywood'un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'in cinsel saldırısına uğradığını açıklayan ilk kadınlardan biri olan İtalyan oyuncu Asia Argento, şimdi de Hızlı ve Öfkeli filminin yönetmeni Rob Cohen'in de cinsel saldırısına uğradığını açıkladı.
KAN DONDURAN SUÇLAMA!
45 yaşındaki Argento, Variety dergisine yaptığı açıklamada, Rob Cohen'in yönettiği 2002 yapımı xXx filminde yer aldığı sırada yönetmenin kendisine bir otel odasında uyuşturucu verdikten sonra tecavüz ettiğini öne sürdü.
Dergiye 71 yaşındaki Rob Cohen'den ilk kez bahsettiğini belirten oyuncu, o sırada ne olduğunun farkında olmadan sabah kendisini yatakta çıplak bulduğunu ve başka bir fırtına yaratmak istemediği için saldırı hakkında konuşmaktan kaçındığını söyledi.