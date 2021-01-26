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    • 26.01.2021 15:30
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    İtalyan oyuncu 'dan şok tecavüz suçlaması! Yönetmen hakkında sözleri kan dondurdu

    İtalyan oyuncu 'dan şok tecavüz suçlaması! Asia Argento'nun, Yönetmen 'e söyledikleri kan dondurdu. ’un ünlü film yapımcısı ’in cinsel saldırısına uğradığını açıklayan ilk kadınlardan biri olan İtalyan oyuncu Asia Argento, şimdi de Hızlı ve Öfkeli filminin yönetmeni Rob Cohen’in de cinsel saldırısına uğradığını açıkladı. Sözleriyle şok etkisi yaratan Asia Argento bakın neler dedi...

    İtalyan oyuncudan ünlü yönetmene tecavüz suçlaması!

    İtalyan oyuncu Asia Argento'dan şok tecavüz suçlaması! Yönetmen Rob Cohen hakkında sözleri kan dondurdu. Hollywood'un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'in cinsel saldırısına uğradığını açıklayan ilk kadınlardan biri olan İtalyan oyuncu Asia Argento, şimdi de Hızlı ve Öfkeli filminin yönetmeni Rob Cohen'in de cinsel saldırısına uğradığını açıkladı.

    KAN DONDURAN SUÇLAMA!

    45 yaşındaki Argento, Variety dergisine yaptığı açıklamada, Rob Cohen'in yönettiği 2002 yapımı xXx filminde yer aldığı sırada yönetmenin kendisine bir otel odasında uyuşturucu verdikten sonra tecavüz ettiğini öne sürdü.

    Dergiye 71 yaşındaki Rob Cohen'den ilk kez bahsettiğini belirten oyuncu, o sırada ne olduğunun farkında olmadan sabah kendisini yatakta çıplak bulduğunu ve başka bir fırtına yaratmak istemediği için saldırı hakkında konuşmaktan kaçındığını söyledi.

        Ayrıca Argento, Cohen'in biri kendi kızı olmak üzere iki kadın tarafından tacizle suçlanmasının ardından gerçekleri açıklamaya cesaret ettiğini de sözlerine ekledi.

        Hollywood'un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'in cinsel saldırısına uğradığını açıklayan ilk kadınlardan biri olan İtalyan oyuncu Asia Argento, şimdi de Hızlı ve Öfkeli filminin yönetmeni Rob Cohen'in de cinsel saldırısına uğradığını açıkladı.
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