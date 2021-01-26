Yönetmen koltuğunda Steven S. DeKnight'ın oturduğu macera ve bilim kurgu filmlerinden hoşlananların severek izleyeceği Pasifik Savaşı 2 konusu nedir? Pasifik Savaşı 2 oyuncuları kimler? 2018 yılında vizyona girdiğinde çol beğenilen konusu ve oyuncuları ile oldukça ilgi gören film bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Pasifik Savaşı 2 filmine dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
PASİFİK SAVAŞI 2 İSYAN KONUSU NEDİR?
Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini terk eder. Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake'e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambertve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar.
PASİFİK SAVAŞI 2 OYUNCULARI KİMLER?
John Boyega
Scott Eastwood
Cailee Spaeny
Burn Gorman