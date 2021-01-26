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    • Magazin
    • 26.01.2021 17:44
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    • 26.01.2021 17:44
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    ? ? Ne zaman çekildi…

    Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan ? Vizyona girdiği yıl ilgiyle izlenen ve televizyon ekranlarında yayınlandığında da ailecek keyifle izlenen filmlerden biri olan ? Ne zaman çekildi? Özellikle bilim kurgu filmlerinden hoşlananların güzel anlar yaşayacağı, heyecanlı sahneleriyle hafızalara kazınan Pasifik Savaşı 2 hakkında bilgileri derledik.

    takvim.com.tr
    Pasifik Savaşı 2 konusu nedir?

    Yönetmen koltuğunda Steven S. DeKnight'ın oturduğu macera ve bilim kurgu filmlerinden hoşlananların severek izleyeceği Pasifik Savaşı 2 konusu nedir? Pasifik Savaşı 2 oyuncuları kimler? 2018 yılında vizyona girdiğinde çol beğenilen konusu ve oyuncuları ile oldukça ilgi gören film bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Pasifik Savaşı 2 filmine dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

    PASİFİK SAVAŞI 2 İSYAN KONUSU NEDİR?

    Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini terk eder. Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake'e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambertve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar.

    PASİFİK SAVAŞI 2 OYUNCULARI KİMLER?

    John Boyega
    Scott Eastwood
    Cailee Spaeny
    Burn Gorman

        JOHN BOYEGA KİMDİR?

        John Adedayo Adegboyega ya da sahne adıyla John Boyega, 17 Mart 1992 yılında dünyaya gelmiştir.
        2015 aralık ayında gösterime giren Star Wars: The Force Awakens (Star Wars: Güç Uyanıyor) filminde stormtrooper Finn rolünü canlandırmasıyla uluslararası alanda büyük bir üne sahip olmuştur.
        Dave Eggers'ın romanı Çember - The Circle'ın 2017'deki film uyarlamasında başrolleri Emma Watson'la ve Tom Hanks'le paylaşmaktadır.
        Sanatçının çok başarılı bir taklit yeteneği vardır.
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