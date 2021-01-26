Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı yaptıran ve bu anlara ilişkin kareleri sosyal medyada paylaşan Çağla Şıkel, temaslı geçmişi nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı. Ünlü sunucu, Instagram hesabından test sonucunu açıkladı. Bu gelişmeler üzerine arama motorlarında 'Çağla Şıkel korona mı oldu? Çağla Şikel aşı oldu mu? Çağla Şikel kimdir?' gibi soruların cevabı araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
ÇAĞLA ŞIKEL KORONA MI OLDU?
'Çağla ile Yeni Bir Gün' programının sunuculuğunu yapan Çağla Şikel koronavirüs oldu. Sabah programının tekrarı olması bu ihtimali yükseltti. Çağla Şikel yaklaşık iki ay önce koronavirüs aşısı olmuş ve konu ile ilgili "3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Coronadan korkun, aşıdan değil " dedi. Negatif test sonucunu paylaşan ünlü sunucu, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık sonucum negatif. Kısa bir süre sonra yayındayız" ifadelerine yer verdi. 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programı hafta içi her gün, saat 11.00'da yayınlanan ve sunuculuğunu Çağla Şikel'in yaptığı programa ara verildi.
ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?
Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979 doğumlu, Türk oyuncu, sunucu ve manken. Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Adanalıdır.Berna adında bir ablası vardır.