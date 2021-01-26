ÇAĞLA ŞIKEL KORONA MI OLDU?

'Çağla ile Yeni Bir Gün' programının sunuculuğunu yapan Çağla Şikel koronavirüs oldu. Sabah programının tekrarı olması bu ihtimali yükseltti. Çağla Şikel yaklaşık iki ay önce koronavirüs aşısı olmuş ve konu ile ilgili "3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Coronadan korkun, aşıdan değil " dedi. Negatif test sonucunu paylaşan ünlü sunucu, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık sonucum negatif. Kısa bir süre sonra yayındayız" ifadelerine yer verdi. 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programı hafta içi her gün, saat 11.00'da yayınlanan ve sunuculuğunu Çağla Şikel'in yaptığı programa ara verildi.