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    • 26.01.2021 12:38
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    • 26.01.2021 12:38
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    Çağla Şıkel kimdir, nereli? korona mı oldu? Çağla Şıkel aşı oldu mu?

    Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı yaptıran ve bu anlara ilişkin kareleri sosyal medyada paylaşan Çağla Şıkel, temaslı geçmişi nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı. Ünlü sunucu, Instagram hesabından test sonucunu açıkladı. Bu gelişmeler üzerine arama motorlarında 'Çağla Şıkel korona mı oldu? aşı oldu mu? kimdir?' gibi soruların cevabı araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Çağla Şıkel kimdir, nereli? Çağla Şikel korona mı oldu?

    Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı yaptıran ve bu anlara ilişkin kareleri sosyal medyada paylaşan Çağla Şıkel, temaslı geçmişi nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı. Ünlü sunucu, Instagram hesabından test sonucunu açıkladı. Bu gelişmeler üzerine arama motorlarında 'Çağla Şıkel korona mı oldu? Çağla Şikel aşı oldu mu? Çağla Şikel kimdir?' gibi soruların cevabı araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    ÇAĞLA ŞIKEL KORONA MI OLDU?

    'Çağla ile Yeni Bir Gün' programının sunuculuğunu yapan Çağla Şikel koronavirüs oldu. Sabah programının tekrarı olması bu ihtimali yükseltti. Çağla Şikel yaklaşık iki ay önce koronavirüs aşısı olmuş ve konu ile ilgili "3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Coronadan korkun, aşıdan değil " dedi. Negatif test sonucunu paylaşan ünlü sunucu, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık sonucum negatif. Kısa bir süre sonra yayındayız" ifadelerine yer verdi. 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programı hafta içi her gün, saat 11.00'da yayınlanan ve sunuculuğunu Çağla Şikel'in yaptığı programa ara verildi.

    ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

    Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979 doğumlu, Türk oyuncu, sunucu ve manken. Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Adanalıdır.Berna adında bir ablası vardır.

        Çağla Şıkel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985-1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu ile başlamış ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimi almıştır.

        İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ortaokul eğitimini tamamlamıştır. 1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lise öğrenimini bitirip ardından 1997-1999 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.
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