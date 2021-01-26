OYNADIĞI TAKIMLAR

Bursaspor - 2006-2011

Galatasaray - 2011-2016

Sivasspor - 2013 (Kiralık)

Şanlıurfaspor - 2013 (Kiralık)

Bursaspor - 2014 (Kiralık)

Balıkesirspor - 2014-2015 (Kiralık)

Bursaspor - 2016-2018

Giresunspor - 2019

Fatih Karagümrük - 2019

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, 2010 yılında kendisinden 11 yaş küçük, o dönem Bursaspor ve milli takımda top koşturan Sercan Yıldırım ile aşk yaşadı. Yıldırım Avşar'la aşk yaşadığında 19 yaşındaydı. Sercan Yıldırım, bir dönem oyuncu Tuvana Türkay ile de aşk yaşadı.

Bu sıralarda Beşiktaş eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadıklarıyla gündeme gelen Ece Erken de bir dönem Sercan Yıldırım ile birlikte olmuştu.

Sercan Yıldırım formasını giydiği Fatih Karagümrük takımından özel izin alarak, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır. O sezonun en iyi performans gösteren yarışmacılardan biri olarak yarışmayı 6. sırada elenerek bitirdi.Survivor sonrası memleketi Bursa'ya dönen Sercan Yıldırım, Kasım 2020 tarihi itibarıyla Nilüfer Belediyespor Kulübü Tesisleri'nde faaliyet gösterecek olan "Nilüfer Belediyesi Sercan Yıldırım Futbol Akademisi"ni açmıştır.