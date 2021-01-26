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    • 26.01.2021 10:55
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    • 26.01.2021 10:55
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    ? Sorusunun yanıtı bu sabah merak konusu oldu ve arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Yarışma zamanı gündeme bomba gibi düşen ve uzun zamandır ekranlarda görülmeyen bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katıldı ve yeniden gündeme geldi. İlk kez canlı yayına katılan ve samimi açıklamalarda bulunan , , ?

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    Sercan Yıldırım kimdir?

    Sercan Yıldırım kimdir? Survivor 2020 yarışmacısı Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Sorularının yanıtları gündemde oldukça fazla aranıyor. Survivor Sercan Nisa olayları geçen yıla damga vurmuştu ve bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah canlı yayınına katılan Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım bomba gibi açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen tüm bilgiler…

    SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya gelen Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 1.82 boyunda olan başarılı futbolcu forvet pozisyonunda oynamaktadır. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giydi.

    İlk maçında 2007-2008 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, Süper Lig'deki ilk tam sezonuna 11 gol sığdıran Sercan, toplamda ise 35 maça çıkarak 14 golün altına imzasını attı, sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı. 2009-2010 yılı Bursaspor'un şampiyon olduğu kadrosunda büyük rol oynamıştır.

        OYNADIĞI TAKIMLAR

        Bursaspor - 2006-2011
        Galatasaray - 2011-2016
        Sivasspor - 2013 (Kiralık)
        Şanlıurfaspor - 2013 (Kiralık)
        Bursaspor - 2014 (Kiralık)
        Balıkesirspor - 2014-2015 (Kiralık)
        Bursaspor - 2016-2018
        Giresunspor - 2019
        Fatih Karagümrük - 2019

        Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, 2010 yılında kendisinden 11 yaş küçük, o dönem Bursaspor ve milli takımda top koşturan Sercan Yıldırım ile aşk yaşadı. Yıldırım Avşar'la aşk yaşadığında 19 yaşındaydı. Sercan Yıldırım, bir dönem oyuncu Tuvana Türkay ile de aşk yaşadı.

        Bu sıralarda Beşiktaş eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadıklarıyla gündeme gelen Ece Erken de bir dönem Sercan Yıldırım ile birlikte olmuştu.

        Sercan Yıldırım formasını giydiği Fatih Karagümrük takımından özel izin alarak, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır. O sezonun en iyi performans gösteren yarışmacılardan biri olarak yarışmayı 6. sırada elenerek bitirdi.Survivor sonrası memleketi Bursa'ya dönen Sercan Yıldırım, Kasım 2020 tarihi itibarıyla Nilüfer Belediyespor Kulübü Tesisleri'nde faaliyet gösterecek olan "Nilüfer Belediyesi Sercan Yıldırım Futbol Akademisi"ni açmıştır.
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        Haberler Magazin Sercan Yıldırım kimdir? Survivor 2020 yarışmacısı Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?