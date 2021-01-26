Sercan Yıldırım kimdir? Survivor 2020 yarışmacısı Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Sorularının yanıtları gündemde oldukça fazla aranıyor. Survivor Sercan Nisa olayları geçen yıla damga vurmuştu ve bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah canlı yayınına katılan Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım bomba gibi açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen tüm bilgiler…
SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya gelen Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 1.82 boyunda olan başarılı futbolcu forvet pozisyonunda oynamaktadır. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giydi.
İlk maçında 2007-2008 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, Süper Lig'deki ilk tam sezonuna 11 gol sığdıran Sercan, toplamda ise 35 maça çıkarak 14 golün altına imzasını attı, sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı. 2009-2010 yılı Bursaspor'un şampiyon olduğu kadrosunda büyük rol oynamıştır.