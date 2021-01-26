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    • Magazin
    • 26.01.2021 12:08
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    • 26.01.2021 12:08
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    19. bölümde İnci eve mi dönüyor? de Safiye Naci’ye geri dönecek mi?

    19. bölümde İnci eve mi dönüyor? Yayınlanan fragman izleyicileri daha da heyecanlandırmaya başladı ve yeni bölüm merakla beklenir oldu. Han’ı terk eden İnci’nin yeniden aşkını tercih edip etmeyeceği bu akşam belli olacak. Salı akşamları TRT 1’de yayınlanan de Safiye Naci’ye geri dönecek mi? Sorusunun yanıtı da sıkça araşıtırılan bilgilerden biri oldu. Naci zamanım kalmadı diyerek kızıyla vedalaştı, peki ne yapacak? İşte Masumlar Apartmanı’nda yaşanacaklar…

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 19. bölümde İnci eve mi dönüyor?

    Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı 19. Bölüm fragmanlarını yayınladı ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. Salı akşamları izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı 19. bölümde İnci eve mi dönüyor? Masumlar Apartmanı yeni bölümde Safiye Naci'ye geri dönecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklara dair ipuçları…

    İNCİ KARAKTERİ DİZİDEN AYRILACAK MI?

    Oyuncu, Instagram hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Farah Zeynep Abdullah, bir takipçisinden gelen "Diziden ayrıldı diyorlar?" sorusuna "Kim diyor" cevabını verdi. Abdullah, böylelikle hakkında çıkan ayrılık haberlerini de yalanlamış oldu.

    MASUMLAR APARTMANI 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Han, İnci'nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci'yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han'ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir.

    Safiye ise Naci'nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci'den gelen ihanet Safiye'nin yeniden içine kapanmasına sebep olur.

    Naci'nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci'ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener.

    Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.

    MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.

    MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

    Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?

        MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

        Farah Zeynep Abdullah

        Birkan Sokullu

        Ezgi Mola

        Merve Dizdar

        Alper Saldıran

        Metin Çoşkun

        Esra Ruşan

        Atilla Şendil

        Emir Özden

        Uğur Uzunel

        Gizem Katmer
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        Haberler Magazin Masumlar Apartmanı 19. bölümde İnci eve mi dönüyor? Masumlar Apartmanı yeni bölümde Safiye Naci’ye geri dönecek mi?