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    • 25.01.2021 17:12
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    • 25.01.2021 17:12
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    Gündemde sıkça araştırılan sorulardan biri ? Oluyor. Arabesk müzik denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran şarkıcı zaman zaman gündem konusu oluyor. Geçtiğimiz haftalarda İbo Show programına katılarak şarkılar seslendiren ve samimi sohbeti ile dikkat çeken , , ? İşte hayatına dair bilgiler…

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    Cengiz Kurtoğlu kimdir?

    Cengiz Kurtoğlu kimdir? Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan "Lerzan'la Çok Mutlu" programına katılan Cengiz Kurtoğlu abisinin vefatı ve annesinin küçük yaşta kendisini terk ettiğinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı. İzleyiciler de hayatına dair bilgileri araştırır oldu. İşte ayrıntılar…

    CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?

    5 Mayıs 1959 tarihinde Arhavi, Artvin'de doğan 61 yaşındaki Türk müzisyen çaldığı sayısız müzik aletiyle de büyük beğeni topluyor. Taverna müziği ve arabesk tarzının sembol ismi aşk acısı gibi bireysel konularını işlediği şarkılarla adından yıllar sonra dahi söz ettiriyor…

    Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Arhavi, Artvin'de doğdu. 61 yaşındaki Türk müzisyen, piyanist ve şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun Taverna müziği ve arabesk tarzında albümleri de vardır. Şarkılarında aşk acısı gibi bireysel konuları işler. Yorgun Yıllarım buna örnektir.

    Laz asıllı olan Cengiz Kurtoğlu, öğrenim hayatını Artvin`de tamamladı. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavi`de "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yaptı.

    20 yaşında yani 1979 yılında askerlik yapmak için Ankara`ya gitti, ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya geldi. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982`de İstanbul`a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer`e gönderdi. 1984`te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın çıktı. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınır.

        CENGİZ KURTOĞLU ALBÜMLERİ

        Usta Çırak (Hakan Altun ile birlikte) (2018) (Çıkış Tarihi: 8 Haziran 2018)
        Saklı Düşler (2014) (Çıkış Tarihi: 3 Eylül 2014)
        Sessizce (2010) (Çıkış Tarihi: 8 Mart 2010)
        Erkan Ocaklı Türküleriyle (2008)
        Canın Sağolsun (2006) (Çıkış Tarihi: 18 Aralık 2005)
        Ayrılık Saati (2005) (Çıkış Tarihi: 25 Ocak 2005)
        Sensiz Olmuyor (2004) (Çıkış Tarihi: 12 Aralık 1993)
        # 18 Yorgun Yıllarım (2003) (Çıkış Tarihi: 4 Ocak 2003)
        Sindomax (2001)
        Yalancı Bahar (2001) (Çıkış Tarihi: 3 Ocak 2001)
        Sözlerim Sevenlere (2000) (Çıkış Tarihi:21 Eylül 2000)
        Hiç Aklıma Gelmemişti (2000) (Çıkış Tarihi: 1 Ocak 2000)
        Gözü Yaşlı Yaşanmıyor (1999) (Çıkış Tarihi: 1 Temmuz 1999)
        Unutulmayanlar 2 (1999) (Çıkış Tarihi: 23 Şubat 1999)
        Hain Geceler (1998) (Çıkış Tarihi: 30 Eylül 1998)
        Unutulmayanlar /Unutulan (1997) (Çıkış Tarihi: 23 Aralık 1996)
        Seviyorum (1995) (Çıkış Tarihi: 12 Aralık 1995)
        Seven Benim (1994) (Çıkış Tarihi: 21 Nisan 1994)
        Cengiz Kurtoğlu 93 Konseri (1993)
        #Sensiz Kutladım (1992) (Çıkış Tarihi: 20 Kasım 1992)
        Dostlar Tavernası 3 (1992) (Çıkış Tarihi:1992)



        Gözlerin (1991) (Çıkış Tarihi: 23 Eylül 1991)
        Aşkımız İçin (1990) (Çıkış Tarihi: 23 Ağustos 1990)
        Dostlar Tavernası 2 (1990) (Çıkış Tarihi: 1990)
        Hayatımı Yaşıyorum (1989) (Çıkış Tarihi: 23 Temmuz 1989)
        Salimin Tavernasında Krallar Elele (1989)
        Dostlar Tavernası (1988) (Çıkış Tarihi: 1988)
        Bizim Şarkımız (1988) (Çıkış Tarihi: 12 Haziran 1988)
        "Şampiyonluk Gecemiz (albüm) " en büyük cimbom" " (1988)
        Yıllarım (1987) (Çıkış Tarihi: 11 Mayıs 1987)
        Unutulan (1986) (Çıkış Tarihi: 26 Nisan 1986)
        Sen Sözden Anlamaz Mısın? (1984) (Çıkış Tarihi: 12 Eylül 1984)
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