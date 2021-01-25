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    • 25.01.2021 12:44
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    Gözü dönen Behzat herkese sıkacak! 180. bölüm fragmanı: O isim için yolun sonu!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta gözü dönen Behzat herkese sıkacak! 180. bölüm fragmanı yayınlandı. Ceylan’dan hayat kurtaran hamle izleyiciyi ekra başına kilitleyecek. 'nin 6 sezondur devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde 'nın ölümü herkeste şok etkisi yaratırken, Ebru’nun hainliğini öğrenen sinirlerine hakim olamayacak. Hain'in işini tek kurşunla bitiren Ceylan, EDHO 180. yeni bölümde yine hayat kurtaran hamleleriyle dikkat çekecek.

    Gözü dönen Behzat herkese sıkacak!

    Gözü dönen Behzat herkese sıkacak! EDHO 180. bölüm fragmanı: O isim için yolun sonu! Meraklı bekleyiş sona erdi. Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı yayınlandı. Çakırbeyli ailesi ve dostlarının dalını budağını kesmeye and içen Yaman, bu kez Behzat ile karşı karşıya kalacak!

    Suboşun babası ketenpereye ayağıyla kıvrılacak! EDHO 180. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor ve izleyiciler gelecek hafta yaşanacak olaylara kitlendi.

    Kimsesiz Doğan Baba'nın gelişiyle Façalı-Çakırbeyli ve Korkmazlar arasındaki düşmanlık rölantiye alınıyor. Hain olduğu ortaya çıkan Ebru ölümüyle herkesi darmadağın eden Hayriye Çakırbeyli'nin vefatını fırsat bilerek Hızır'a hamle yapmaya çalıştı. Ancak olay esnasında orada olan Ceylan ikazını yaparak hainin işini bitirdi. Kimsesiz Doğan'ın Alpaslan ile birlikte masaya gelerek hırsız Korkmaz ailesine ayar verdiği sahne beğeniyle izlendi. İşte EDHO 180. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

    EDHO 180. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Hayriye Çakırbeyli'nin ani ölümü Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

        Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar. Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

        Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.
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