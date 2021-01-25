Gözü dönen Behzat herkese sıkacak! EDHO 180. bölüm fragmanı: O isim için yolun sonu! Meraklı bekleyiş sona erdi. Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı yayınlandı. Çakırbeyli ailesi ve dostlarının dalını budağını kesmeye and içen Yaman, bu kez Behzat ile karşı karşıya kalacak!
Suboşun babası ketenpereye ayağıyla kıvrılacak! EDHO 180. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor ve izleyiciler gelecek hafta yaşanacak olaylara kitlendi.
Kimsesiz Doğan Baba'nın gelişiyle Façalı-Çakırbeyli ve Korkmazlar arasındaki düşmanlık rölantiye alınıyor. Hain olduğu ortaya çıkan Ebru ölümüyle herkesi darmadağın eden Hayriye Çakırbeyli'nin vefatını fırsat bilerek Hızır'a hamle yapmaya çalıştı. Ancak olay esnasında orada olan Ceylan ikazını yaparak hainin işini bitirdi. Kimsesiz Doğan'ın Alpaslan ile birlikte masaya gelerek hırsız Korkmaz ailesine ayar verdiği sahne beğeniyle izlendi. İşte EDHO 180. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...
EDHO 180. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hayriye Çakırbeyli'nin ani ölümü Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.