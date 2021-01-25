Gözü dönen Behzat herkese sıkacak! EDHO 180. bölüm fragmanı: O isim için yolun sonu! Meraklı bekleyiş sona erdi. Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı yayınlandı. Çakırbeyli ailesi ve dostlarının dalını budağını kesmeye and içen Yaman, bu kez Behzat ile karşı karşıya kalacak!

Suboşun babası ketenpereye ayağıyla kıvrılacak! EDHO 180. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor ve izleyiciler gelecek hafta yaşanacak olaylara kitlendi.