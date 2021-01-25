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    • Magazin
    • 25.01.2021 19:58
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    • 25.01.2021 19:58
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    Alayını hedefe koydu! nda ihanetle şirazeyi kaçıran Behzat mermi yağdırıyor

    Alayını hedef tahtasına koydu! nda yaşanan gelişmelerle yarın akşam heyecan doruklarda olacak. Ebru'nun ihanetini haber alan ve bu olaydan sonra gözü dönen Behzat, Kaya'nın evlerini basan kişi olduğunu öğreniyor. Kaya'nın mekanına giderek adamlarının üzerine mermi yağdırıyor ve en sonunda Kaya'yı da vuruyor. Ayrıca Ceylan'ı öldürmelerinden endişe duyan Hızır, tüm Çakırbeyli fertlerine tepkisini koyarak "Bu mesele benim meselem. Biriniz dahil olursanız ben sizi hedefe koyarım." diyor. İzleyiciler fragmanın ardından yarın akşam yayınlanacak bölümü beklemeye başladı.

    takvim.com.tr
    EDHO 180. bölüm fragmanında düşmana hamle!

    Ekranların heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta Ebru'nun ihanetinin ortaya çıkması başta Behzat olmak üzere herkesi şok ediyor. İstanbul'a geri dönen Kimsesiz Doğan herkesi ketenpereye getirecek hamleyi yapıyor. Son bölümde Hayriye Ana'nın ölümü şok etkisi yaratırken Hızır olmak üzere tüm aile üyeleri cenaze ve sonrasında yasa boğuldu. Son anda açığa çıkma tehlikesinden kurtulan Ebru, Fetih'in adamı Fuat ile anlaşma yaparak Hızır'ı vurmak üzere ittifak kurdu. Ceylan'dan şüphe eden ve mezarlığa gelen Ceylan ise hainin işini tek kurşunla bitirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 180. bölüm fragmanı bugün ATV ekranlarında yayınlandı. İşte EDHO 180. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 180. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    ''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...''

    Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

    Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

    Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.

        Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

        Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar.

        Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.

            EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

            Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır. Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.

            ŞOK ETKİSİ YARATIYOR

            Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır.

            HAİN ORTAYA ÇIKACAK

            İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

            KİMSESİZ DOĞAN GERİ DÖNÜYOR

            Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar.

                ALPASLAN'IN ELİ GÜÇLENİYOR

                Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.

                KAYA'NIN PLANI

                Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer.
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                Haberler Magazin Alayını hedefe koydu! EDHO 180. bölüm fragmanında ihanetle şirazeyi kaçıran Behzat mermi yağdırıyor