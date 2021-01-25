Ekranların heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta Ebru'nun ihanetinin ortaya çıkması başta Behzat olmak üzere herkesi şok ediyor. İstanbul'a geri dönen Kimsesiz Doğan herkesi ketenpereye getirecek hamleyi yapıyor. Son bölümde Hayriye Ana'nın ölümü şok etkisi yaratırken Hızır olmak üzere tüm aile üyeleri cenaze ve sonrasında yasa boğuldu. Son anda açığa çıkma tehlikesinden kurtulan Ebru, Fetih'in adamı Fuat ile anlaşma yaparak Hızır'ı vurmak üzere ittifak kurdu. Ceylan'dan şüphe eden ve mezarlığa gelen Ceylan ise hainin işini tek kurşunla bitirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 180. bölüm fragmanı bugün ATV ekranlarında yayınlandı. İşte EDHO 180. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 180. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...''

Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.