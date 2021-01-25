Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Akrep ve Sol Yanım dizileriyle ilgili yayıncı kuruluş tarafından yeni bir karar alındı. Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve kısa sürede büyük beğeni toplayan Akrep ve Sol Yanım dizilerinin yayın gününde değişikliğe gidildi. Cuma günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Akrep dizisi gelecek haftadan itibaren perşembe günleri izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca perşembe günü yayınlanan Sol Yanım dizisi de gelecek haftayla birlikte çarşamba günleri ekranlarda olacak. İzleyiciler alınan bu flaş kararların ardından şaşkınlığa uğradı. Akrep ve Sol Yanım dizilerinin yeni yayın gününde alacağı reyting sonuçları ise merak konusu.

İKİ DİZİNİN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİRİLİYOR

Akrep ve Sol Yanım dizilerinin yayın gününde değişikliğe gidildi. Cuma günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Akrep dizisi gelecek haftadan itibaren perşembe günleri izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca perşembe günü yayınlanan Sol Yanım dizisi de gelecek haftayla birlikte çarşamba günleri ekranlarda olacak.