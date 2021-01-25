Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.01.2021 23:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2021 23:57
    ABONE OL

    lı dizisinde dikkat çeken sahne: 'un canlandırdığı ur hastalanıyor

    Başrollerinde ve 'un yer aldığı lı dizisi yeni bölümüyle izleyiciden tam not aldı. 'nın yeni bölümünde ur'un hastalandığı sahne tüm dikkatleri üzerine topladı.

    ATV'de yayınlanan pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Maraşlı, yeni bölümüyle yine izleyicisi ekranları başına kilitledi.

    Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı dizinin yayınlanan son bölümünde Mahur'un hastalandığı sahne tüm dikkatleri üzerine topladı.

    MARAŞLI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    ''Kızımı bulun bana...''

    Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır.

    İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler;

    Mahur delirecek gibi olur. Maraşlı, Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emindir. Mahur, Maraşlı'ya inanacak mı? Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı haklı mıdır? Gerçekten ailesinden biri Mahur'un ölmesini mi istemektedir?

        Maraşlı ise bu gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyler. Mahur, Maraşlı'yı dinleyecek mi? Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılır.

        Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlarlar. Hayatı hala tehlikede olan Mahur için Savaş yeni bir anlaşma yapmak ister. Mahur ve ailesi Savaş'ın anlaşma isteğini kabul edecek mi?

        Maraşlı, hayatı tehlikede olan Mahur'u korumak için onu ıssız bir dağ evine getirir. Bu durum Türel ailesinde panik yaratır. Maraşlı, Mahur'u ailesinden bile koruması gerektiğini düşünmektedir. Dağ evinin ziyaretçisi kim olacaktır?

            MARAŞLI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

            Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?

            Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?

            Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?

            Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Magazin Maraşlı dizisinde dikkat çeken sahne: Alina Boz'un canlandırdığı Mahur hastalanıyor