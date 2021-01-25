Pukfashion Buket Güler kimdir? Buket Güler kaç yaşında ne iş yapıyor?

OTEL YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Otel yönetiminin iddialarına göre sosyal medya fenomeni, otel ücretini ödemek istemediği gibi bunu da bir alışkanlık haline getirmişti. Güler'in daha önce de benzer tavırlar içine girdiğini beyan eden yetkililer, konuyla ilgili olarak yasal temsilcilerine bilgi verdiklerini ve yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Ancak yaşanan olaylar, bu kadarla da son bulmadı. Sosyal medya fenomeni, bu suçlamaları reddetti.

Pukfashion tarafından yapılan son açıklamalara göre söz konusu mesele, para ile ilgili değildi. Ödemeyi otele ulaşmadan önce seyahat acentesine yaptığını belirten sosyal medya fenomeni, yaptığı ödemenin dekontunun mevcut olduğunu söyleyerek kendisini savundu. Takipçilerinden gördüğü desteği de dile getiren Buket Güler, takipçilerine teşekkür etti. Otel yönetiminin de bunun karşılığında bir açıklama yapması bekleniyor.