Pukfashion Buket Güler kimdir? Buket Güler kaç yaşında ne iş yapıyor?

Buket Güler kimdir? Pukfashion Buket Güler kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Sosyal medya fenomeni olarak kendisini tanımlayan Buket Güler ile bir otel arasında yaşanan ilginç para kavgası sosyal medyada gündem oldu. ukfashion adlı instagram hesabı olan Buket Güler isimli kişi, gittiği Uludağ Grand Yazıcı Otel'de kendisinin influencer olduğunu söyleyerek otelden kendisinden para almaması gerektiğini savunmuştu.
BUKET GÜLER'İN PARA KAVGASI
Pukfashion nicki ile Instagram hesabı açan Buket Güler adlı kişi, Uludağ Grand Yazıcı Hotel'de tatil yaptı. Sosyal medyasında önce tatiline dair bol bol fotoğraflarını paylaşan Buket Güler, otelden ayrılacağı gün kendisinin fenomen olduğunu söyleyerek para alınmamasını istedi.
Bunu kabul etmeyen otel sonrası Pukfashion adlı hesap sahibi BuketGüler sosyal medya hesabından otelle ilgili bir paylaşım yaptı.
OTEL YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI
Otel yönetiminin iddialarına göre sosyal medya fenomeni, otel ücretini ödemek istemediği gibi bunu da bir alışkanlık haline getirmişti. Güler'in daha önce de benzer tavırlar içine girdiğini beyan eden yetkililer, konuyla ilgili olarak yasal temsilcilerine bilgi verdiklerini ve yaptırım uygulanacağını duyurdu.
Ancak yaşanan olaylar, bu kadarla da son bulmadı. Sosyal medya fenomeni, bu suçlamaları reddetti.
Pukfashion tarafından yapılan son açıklamalara göre söz konusu mesele, para ile ilgili değildi. Ödemeyi otele ulaşmadan önce seyahat acentesine yaptığını belirten sosyal medya fenomeni, yaptığı ödemenin dekontunun mevcut olduğunu söyleyerek kendisini savundu. Takipçilerinden gördüğü desteği de dile getiren Buket Güler, takipçilerine teşekkür etti. Otel yönetiminin de bunun karşılığında bir açıklama yapması bekleniyor.