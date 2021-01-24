SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Oyuncu Merve Oflaz'ın Bebek'te bir sokağa park ettiği lüks aracı saldırıya uğradı. Aracın cam tavanı kırıldı, bazı bölümleri darbe aldı. Polis merkezine gidip şikayetçi olan Merve Oflaz, şüphelendiği birinin olmadığını söyleyip aracına zarar veren şahıs veya şahısların tespit edilmesini istedi. Emniyet güçleri saldırganı bulmak için kamera görüntülerini incelemek üzere çalışma başlattı.

MERVE OFLAZ KİMDİR?

Merve Oflaz, 23 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul'un Beykoz ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Nursen Fuat Özdayı İlk Öğretim Okulu'nda okudu. Küçük yaşlardan bu yana sporla ilgilenen Merve Oflaz, aynı zamanda ilkokul yıllarında okulun tiyatro grubunda yer aldı. Lisedeyken tenis ve yüzmeyle ilgilendi. Merve Oflaz, liseden sonraki döneminde; Oto Show ve Boat Show gibi organizasyonlar gibi birçok işte çalıştı. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunun sınavlarını kazandı.