Survivor yarışmasında başarılı performans göstererek şampiyon olmayı başaran Merve Oflaz uzun süredir Arka Sokaklar dizisinde oynuyor. Aracına saldırı düzenlendiği haberleri ile magazin gündemine bomba gibi düşen ismin hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Merve Oflaz kimdir? Arabasına saldırı düzenlenen Merve Oflaz kaç yaşında, nereli? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılmaya başlandı. İşte yanıtı…
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Oyuncu Merve Oflaz'ın Bebek'te bir sokağa park ettiği lüks aracı saldırıya uğradı. Aracın cam tavanı kırıldı, bazı bölümleri darbe aldı. Polis merkezine gidip şikayetçi olan Merve Oflaz, şüphelendiği birinin olmadığını söyleyip aracına zarar veren şahıs veya şahısların tespit edilmesini istedi. Emniyet güçleri saldırganı bulmak için kamera görüntülerini incelemek üzere çalışma başlattı.
MERVE OFLAZ KİMDİR?
Merve Oflaz, 23 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul'un Beykoz ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Nursen Fuat Özdayı İlk Öğretim Okulu'nda okudu. Küçük yaşlardan bu yana sporla ilgilenen Merve Oflaz, aynı zamanda ilkokul yıllarında okulun tiyatro grubunda yer aldı. Lisedeyken tenis ve yüzmeyle ilgilendi. Merve Oflaz, liseden sonraki döneminde; Oto Show ve Boat Show gibi organizasyonlar gibi birçok işte çalıştı. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunun sınavlarını kazandı.
Okuluna devam ederken, 2008 yılında Show TV'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışmaya katıldı. Yaklaşık 50 bölüm yarışmacı olarak 3 ay boyunca ekranlarda oldu. Var mısın Yok musun'da 80 bin lira kazandı.
2010 yılında, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunuculuğunu da yaptığı ve yarışanlar "Var mısın Yok musun" yarışmacılarından seçildiği Panama'da yapılan "Survivor Kızlar – Erkekler" yarışmasına katıldı ve sezonun şampiyonu oldu. Yarışmanın ardından direksiyon ve oyunculuk eğitimi alan Merve Oflaz, çeşitli reklam filmlerinde oynadı. 2012 yılında " Kalbim 4 Mevsim" adlı dizide Aslı karakterini canlandırdı.
2014 yılında "Gulyabani" adlı sinema filminde; Deniz Uğur, Ceyda Ateş, Melike Öcalan, Didem Balçın, Mustafa Üstündağ, Kenan Ece, Cüneyt Arkın, Perihan Savaş ile beraber oynadı.