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    • 25.01.2021 08:12
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    • 25.01.2021 08:12
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    Bu gece ölecek! 'da yıkıcı gelişme! ... Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı izle

    Asla boyun eğmek yok! 'da yıkıcı sonuç! Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler gelecek hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek. Kuruluş Osman'ın son bölümünde heyecan dolu gelişmeler izleyenleri oldukça şaşırtan sonuçlar ortaya koydu. Kuruluş Osman'da Bizans ve Kayı kuvvetleri arasında bir savaş cereyan etti. Savaşı 'in komutasındaki Kayılar kazandı. Kumral Abdal'ın "Nikola bu gece ölecek!" sözleri heyecanı doruklara çıkardı. Bölümün ardından Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı yayınlandı.

    takvim.com.tr
    Asla boyun eğmek yok! Kuruluş Osman'da yıkıcı sonuç! Şehitler...

    Asla boyun eğmek yok! Kuruluş Osman'da yıkıcı sonuç! Şehitler... Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı izle... Kuruluş Osman 42.son bölümde; Bizans ve Kayı kuvvetleri arasında bir savaş cereyan etti. Savaşı Osman Bey'in komutasındaki Kayılar kazandı. Kumral Abdal'ın "Nikola bu gece ölecek!" sözleri heyecanı doruklara çıkardı. Bölümün ardından Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yapımı hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde nam salan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğinde de Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram ikilisinin bulunduğu Bozdağ Film farkıyla kaliteli ve iddialı sahneler ortaya koyan Kuruluş Osman 43.bölümüyle 27 Ocak Çarşamba tarihinde saat 20:00'de ekrana gelecek.

    Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı izle

    Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın yazdığı, genel yönetmenliğinde Metin Günay'ın yer aldığı, gerek zengin oyuncu kadrosu gerekse etkileyici olay örgüsü ve başarılı prodüksiyonu ile heyecan ve gerilim tufanı estirerek her hafta birincilik tahtını hiçbir rakibine kaptırmayan Kuruluş Osman 43.bölüm fragmanı yayınlandı.

    KURULUŞ OSMAN 43.BÖLÜM NE ZAMAN?

    Diriliş Ertuğrul yapımı hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde nam salan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğinde de Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram ikilisinin bulunduğu Bozdağ Film farkıyla kaliteli ve iddialı sahneler çıkaran Kuruluş Osman 43.bölümüyle 27 Ocak Çarşamba tarihinde saat 20:00'da akıllardan silinmeyecek gelişmeleriyle dizi severlerin huzuruna geçecek.


        KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        "Senin neslin de cümle cihanda Osmanlılar diye anılır!"

        Türk dizi tarihinin en iddialı aksiyon sahnelerinin yer aldığı 42'nci bölüme, Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği nefes kesen savaş sahnesi damgasını vuracak.

        Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt'teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girecek.

        TEKFURLAR TOPLANIYOR HAÇLI İTTİFAKI KURULUYOR

        Konstantinopolis'ten gönderilen yeni birlikler sayesinde güçlenen Nikola, cüretini artırarak bölgedeki tüm tekfurları bayrağı altında topladığı bir Haçlı ittifakı kuracağını ilan eder. Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey; Nikola'yı engellemek için zekice bir harekat planlar.

        Osman Bey, Ertuğrul Bey'in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun'a bildirirken; Dündar Bey ise beyliğini kabul etmiş göründüğü yeğenine karşı plan kurmaktan ve beylik üzerindeki iddiasından vazgeçmez.

        PAPA'NIN AJANLARININ PLANI NE?

        Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla girdiği ölüm kalım savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Nikola'ya destek için gönderilen Bizans ordusunu durdurabilecek mi? Nikola'nın Haçlı ittifakı planı dengeleri nasıl değiştirecek?

        Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak? Papa'nın ajanları Nikola'nın planına nasıl destek verecek?

            OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'DEN HESAP SORDU

            Osman Bey'in amcası Dündar Bey'in kendinden habersiz Nikola ile buluşmasına tepkisi çok sert oldu.

            Buluşmanın ardından obaya dönen Dündar Bey'i huzuruna çağıran Osman Bey, Savcı Bey ve Gündüz Bey'in şahitliğinde amcasından hesap sordu. Dündar Bey, buluşmayı kabul edip Nikola'ya karşı oyun kurmayı planladığını söylese de Osman Bey kendisinden habersiz bu girişimi nedeniyle Dündar Bey'i affetmedi. Yayının kirişini Dündar Bey'in boğazına geçiren Osman Bey "Bey soyundan gelenlerin kanı dökülmez emmi. Bu yüzden, ihanet ettiklerinde yay kirişiyle öldürmek gerekir. İmdi diyesin; bana haber etmeden kendi başına nasıl iş yaparsın? Obanın beyini nasıl çiğnersin?" diyerek hesap sordu.

            İpin ucundaki Dündar Bey'in kendini savunmak için "Obada hain olduğundan şüphelenen sen değil miydin? Sana haber vermeye gelseydim, bunu görüp Nikola'ya yetiştirirlerdi. Kendi başıma iş gördüğüm belli olsun istedim" sözlerine Osman Bey, "Merak etmeyesin emmi. Obada tek bir hain bile bırakmayacağım. Hepsini geberteceğim. Bana oyun oynamaya kalkanların hali nice olmuştur düşünesiniz. Aynı akıbete uğramak istemeyen adımlarını doğru atacak. Ve dahi benim için bile olsa benden habersiz bir iş edilmeye kalkılmayacak. Bunu böyle bilesiniz" sözierlyle cevap verdi.
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