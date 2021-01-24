Asla boyun eğmek yok! Kuruluş Osman'da yıkıcı sonuç! Şehitler... Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı izle... Kuruluş Osman 42.son bölümde; Bizans ve Kayı kuvvetleri arasında bir savaş cereyan etti. Savaşı Osman Bey'in komutasındaki Kayılar kazandı. Kumral Abdal'ın "Nikola bu gece ölecek!" sözleri heyecanı doruklara çıkardı. Bölümün ardından Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yapımı hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde nam salan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğinde de Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram ikilisinin bulunduğu Bozdağ Film farkıyla kaliteli ve iddialı sahneler ortaya koyan Kuruluş Osman 43.bölümüyle 27 Ocak Çarşamba tarihinde saat 20:00'de ekrana gelecek.
Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı izle
Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın yazdığı, genel yönetmenliğinde Metin Günay'ın yer aldığı, gerek zengin oyuncu kadrosu gerekse etkileyici olay örgüsü ve başarılı prodüksiyonu ile heyecan ve gerilim tufanı estirerek her hafta birincilik tahtını hiçbir rakibine kaptırmayan Kuruluş Osman 43.bölüm fragmanı yayınlandı.
KURULUŞ OSMAN 43.BÖLÜM NE ZAMAN?
Diriliş Ertuğrul yapımı hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde nam salan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğinde de Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram ikilisinin bulunduğu Bozdağ Film farkıyla kaliteli ve iddialı sahneler çıkaran Kuruluş Osman 43.bölümüyle 27 Ocak Çarşamba tarihinde saat 20:00'da akıllardan silinmeyecek gelişmeleriyle dizi severlerin huzuruna geçecek.