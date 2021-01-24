HANDE SUBAŞI KİMDİR?

21 Şubat 1984 tarihinde Ankara'da doğan Hande Subaşı, orta ve lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinde tamamladiktan sonra İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu. 2005'te katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasını birincilikle tamamladıktan sonra Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve en iyi Ulusal Kostümü ödülünü aldı. Adak ve Kuşdili gibi televizyon dizilerinde oynadıktan sonra ATV'de yayımlanan Elveda Rumeli adlı dizide Vahide karakterlerini canlandırdı.