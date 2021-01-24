Kanal D’den milyonları üzen ayrılık! O dizinin fişi çekildi! Erken final kararı mı aldı? Bir sonraki hafta...



SENARİSTİ VE İSMİ DEĞİŞMİŞTİ

Dizide 5. bölüm itibarıyla senarist değişmiş ve Birol Güven ile yoluna devam etme kararı almıştı. İyi Aile Babası ismi de Babam Çok Değişti olarak değiştirilmişti. Dizinin son bölümlerine konuk oyuncu olarak Naz Elmas da katılmıştı.

Babam Çok Değişti dizisinin final tarihi 25 şubat 2021 olacak. Senarist olarak daha önce Tayfun Güneyer'in yer aldığı İyi Aile Babası dizisi en çok kötü senaryosu ile eleştiri almıştı; ancak Birol Güven senaristliğe geçmesine rağmen yine de dizinin reytingleri artmadı. Birol Güven'in yazdığı senaryoda çok ciddi derece de eleştiri aldı izleyiciden.

