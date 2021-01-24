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    • 24.01.2021 08:30
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    Kanal D’den milyonları üzen ayrılık! O dizinin fişi çekildi! Erken final kararı mı aldı? Bir sonraki hafta...

    Kanal D’den milyonları üzen ayrılık! O dizinin fişi çekildi! Başrollerde ekranlara gelen , , , ve ’ın yer aldığı dizisinde geçtiğimiz haftalarda ciddi anlamda değişiklikler meydana geldi. Yapımcılığını 'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda 'ün oturduğu dizide yapılan değişikliklerin reytinglere yansımaması sonucu erken final kararı alındı. Babam Çok Değişti ekrana gelen son bölümüyle reyting listelerinde ilk 10 program arasına girememişti. Babam Çok Değişti dizisinin final tarihi 25 şubat 2021 olacak.

    takvim.com.tr
    Kanal D’den milyonları üzen ayrılık! O dizinin fişi çekildi!

    Kanal D'den milyonları üzen ayrılık! O dizinin fişi çekildi! Kanal D ekranlarında iyi aile babası olarak ekranlara gelen Babam çok değişti dizisi bir anda erken final kararı aldı. Geçtiğimiz aylarda ekranlarda yayın hayatına başlayan Babam çok değişti reytingler karşısında yenik düştü. Babam çok değişti dizisinin son bölümü ile reyting listelerinde istediği listeye girememesi ve ilk on program arasına girememesi final kararı alamamasına neden oldu. Babam çok değişti dizisi önümüzdeki 8. Bölümüyle final yapacak ve ekranlara veda edecek.


    Babam çok değişti…

    Babam çok değişti dizisinin beşinci bölümünde senarist değişti ve yola Birol Güven ile devam etme kararı alındı. İyi aile babası isminin Babam çok değişti ismi ile değiştirmesi büyük dikkat çekmişti. Dizinin son bölümleri ekranlara gelirken Naz Elmas da konuk oyuncu olarak ekibe katılmıştı.Süreç film yapımcılığında ekranlara gelen ve yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün yer aldığı dizide reytinglere değişikliklerin yansımamış olması final kararı almasına neden oldu.

    Babam çok değişti dizisinin son bölümü ile reyting listelerinde istediği listeye girememesi ve ilk on program arasına girememesi final kararı alamamasına neden oldu. Babam çok değişti dizisi önümüzdeki 8. Bölümüyle final yapacak ve ekranlara veda edecek.


        SENARİSTİ VE İSMİ DEĞİŞMİŞTİ

        Dizide 5. bölüm itibarıyla senarist değişmiş ve Birol Güven ile yoluna devam etme kararı almıştı. İyi Aile Babası ismi de Babam Çok Değişti olarak değiştirilmişti. Dizinin son bölümlerine konuk oyuncu olarak Naz Elmas da katılmıştı.

        Babam Çok Değişti dizisinin final tarihi 25 şubat 2021 olacak. Senarist olarak daha önce Tayfun Güneyer'in yer aldığı İyi Aile Babası dizisi en çok kötü senaryosu ile eleştiri almıştı; ancak Birol Güven senaristliğe geçmesine rağmen yine de dizinin reytingleri artmadı. Birol Güven'in yazdığı senaryoda çok ciddi derece de eleştiri aldı izleyiciden.
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