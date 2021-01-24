Kanal D’den milyonları üzen ayrılık! O dizinin fişi çekildi! Erken final kararı mı aldı? Bir sonraki hafta...

Kanal D'den milyonları üzen ayrılık! O dizinin fişi çekildi! Kanal D ekranlarında iyi aile babası olarak ekranlara gelen Babam çok değişti dizisi bir anda erken final kararı aldı. Geçtiğimiz aylarda ekranlarda yayın hayatına başlayan Babam çok değişti reytingler karşısında yenik düştü. Babam çok değişti dizisinin son bölümü ile reyting listelerinde istediği listeye girememesi ve ilk on program arasına girememesi final kararı alamamasına neden oldu. Babam çok değişti dizisi önümüzdeki 8. Bölümüyle final yapacak ve ekranlara veda edecek.
Babam çok değişti…
Babam çok değişti dizisinin beşinci bölümünde senarist değişti ve yola Birol Güven ile devam etme kararı alındı. İyi aile babası isminin Babam çok değişti ismi ile değiştirmesi büyük dikkat çekmişti. Dizinin son bölümleri ekranlara gelirken Naz Elmas da konuk oyuncu olarak ekibe katılmıştı.Süreç film yapımcılığında ekranlara gelen ve yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün yer aldığı dizide reytinglere değişikliklerin yansımamış olması final kararı almasına neden oldu.
Babam çok değişti dizisinin son bölümü ile reyting listelerinde istediği listeye girememesi ve ilk on program arasına girememesi final kararı alamamasına neden oldu. Babam çok değişti dizisi önümüzdeki 8. Bölümüyle final yapacak ve ekranlara veda edecek.