Kuruluş Osman oyuncularına ödül yağmuru! Dünya Kuruluş Osman'ı izliyor...

Çarşamba akşamları atv'de yayınlanan, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ilgiyle izlenen ekranların başarılı dizisi 'Kuruluş Osman', dizi ve film dünyasının değerlendirildiği Kristal Küre Ödülleri'ne damga vurdu.
Halk oylarıyla dizi ve film dünyasının en iyilerinin belirlendiği ödüllerde 'Kuruluş Osman' dört ödül birden aldı.
Grand Cevahir'de gerçekleştirilen törende "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödülü, 'Kuruluş Osman' dizisindeki Bala Hatun rolüyle Özge Törer'e verildi.
"Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu" ödülünü 'Kuruluş Osman'da Helen karakterini canlandıran Ayşen Gürler aldı.