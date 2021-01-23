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    • 23.01.2021 18:55
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    • 23.01.2021 18:55
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    Masumane tavırları elinde çatırdıyor Çukurova'da ayrılıklar silsilesi! Farklı yere gitti ipi çekilecek

    Masumane tavırları elinde çatırdıyor Çukurova'da ayrılıklar silsilesi! Farklı yere gitti ipi çekilecek. Perşembe akşamlarının çok izlenen yapımı 'da yeni bir ayrılık şoku yaşanacak. Yılmaz'ı oynayan Uğur Güneş ve Hünkar'ı canlandıran Vahide Perçin'in peş peşe vedaları izleyicileri şok etmiş ve yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeler merak konusu olmuştu. Kulislerde son konuşulan iddialara göre Behice karakterine hayat veren diziye gelecek bölümlerde veda edecek. Dizide Behice karakterinin intihar edeceği ve Çukurova'daki hikayesinin biteceği çok konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

    takvim.com.tr
    O dizide flaş ayrılık! Veda ediyor iddiaları...

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Vahide Perçin ve Uğur Güneş'in ardı ardına diziden ayrılması izleyicileri heyecanlandırmıştı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in Çukurova'ya veda etmesi hüzün dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin henüz Yılmaz'ın dramatik bir biçimde ölerek diziye veda etmesinin şokunu atlatamamışken bir ayrılık şoku daha yaşayabileceği iddiaları herkesi şok etti. Dizide Behice karakterine Esra Dermancıoğlu'nun diziye veda edeceği son günlerde konuşulan iddialar arasında yerini aldı. Şimdi gözler dizide yaşanacak gelişmelere çevrildi.

    BİR AYRILIK DAHA

    Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.

    İzleyicinin dizi başladığından bu yana en çok bağırına bastığı karakterlerden biri olan Yılmaz'ın vedası herkesi sarstı. Diziye ölerek veda eden Uğur Güneş'in ardından bir veda haberi daha alacağımız iddia edildi. Peki Bir Zamanlar Çukurova'ya veda edeceği iddia edilen o isim kim?

    ÇUKUROVA MACERASI SONA MI ERİYOR?

    Bir Zamanlar Çukurova'ya sonradan Behica karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun veda edeceği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. İddialara göre; intihar ederek veda edecek Esra Dermancıoğlu.

        Dizide Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu 83. bölümde diziden ölerek ayrılacak.

        Behice 83. bölümde uçurumdan aşağıya kendini atarak intihar edecek ve böylece diziye veda edecek. Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova'da izleyicilerin kalbini kazanmıştı.

        ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

        Esra Dermancıoğlu 7 Aralık 1968 doğumludur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.

            Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.

            Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

            2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır.

                Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur.

                Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı (Refia Dermancıoğlu) bulunmaktadır.
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