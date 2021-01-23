Masumane tavırları elinde çatırdıyor Çukurova'da ayrılıklar silsilesi! Farklı yere gitti ipi çekilecek

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Vahide Perçin ve Uğur Güneş'in ardı ardına diziden ayrılması izleyicileri heyecanlandırmıştı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in Çukurova'ya veda etmesi hüzün dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin henüz Yılmaz'ın dramatik bir biçimde ölerek diziye veda etmesinin şokunu atlatamamışken bir ayrılık şoku daha yaşayabileceği iddiaları herkesi şok etti. Dizide Behice karakterine Esra Dermancıoğlu'nun diziye veda edeceği son günlerde konuşulan iddialar arasında yerini aldı. Şimdi gözler dizide yaşanacak gelişmelere çevrildi.

BİR AYRILIK DAHA

Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.