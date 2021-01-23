Masumane tavırları elinde çatırdıyor Çukurova'da ayrılıklar silsilesi! Farklı yere gitti ipi çekilecek

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Vahide Perçin ve Uğur Güneş'in ardı ardına diziden ayrılması izleyicileri heyecanlandırmıştı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in Çukurova'ya veda etmesi hüzün dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin henüz Yılmaz'ın dramatik bir biçimde ölerek diziye veda etmesinin şokunu atlatamamışken bir ayrılık şoku daha yaşayabileceği iddiaları herkesi şok etti. Dizide Behice karakterine Esra Dermancıoğlu'nun diziye veda edeceği son günlerde konuşulan iddialar arasında yerini aldı. Şimdi gözler dizide yaşanacak gelişmelere çevrildi.
BİR AYRILIK DAHA
Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.
İzleyicinin dizi başladığından bu yana en çok bağırına bastığı karakterlerden biri olan Yılmaz'ın vedası herkesi sarstı. Diziye ölerek veda eden Uğur Güneş'in ardından bir veda haberi daha alacağımız iddia edildi. Peki Bir Zamanlar Çukurova'ya veda edeceği iddia edilen o isim kim?
ÇUKUROVA MACERASI SONA MI ERİYOR?
Bir Zamanlar Çukurova'ya sonradan Behica karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun veda edeceği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. İddialara göre; intihar ederek veda edecek Esra Dermancıoğlu.