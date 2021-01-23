Ekranlardaki miadı doluyor defteri dürüldü! Acun Ilıcalı'dan flaş karar gelecek haftalarda...

Çarşamba akşamları TV 8 ekranlarında yayınlanan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilerleyen haftalarda final yapacağı konuşuluyor. Ocak ayının ilk haftasında Masterchef Türkiye'nin final yapmasıyla birlikte Survivor 2021 ekranlara merhaba dedi. Masterchef'in reytinglerinin iyi olması ve yılbaşında özel bir programla ekranlarda olan; juri koltuğunda Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Hadise'nin oturduğu O Ses Türkiye'nin başlayacağı konuşulmakta. O Ses 2021 Yılbaşı programıyla da bunun sinyalleri verilmişti. Ancak bu programların başlaması yayın akışını sıkıntıya soktu. Bu gelişmeyle Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fişini çektiği iddia ediliyor.

O DİZİNİN FİŞİ ÇEKİLİYOR

Yılbaşı akşamı özel bir programla ekranlarda O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin üstünü çizdiği iddialar arasında yer aldı.