Mahur'dan buzları eritecek plan! Maraşlı 3. bölüm 2. fragman! ATV dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanıyor?

Maraşlı 3. bölüm 2. fragman izleyicilerle buluştu. ATV ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Maraşlı dizisi kısa sürede büyük ilgi gördü. Dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken Maraşlı'nın son bölümünde heyecan tavan yapmıştı. Maraşlı ve Türel ailesinde gerilim yükselirken, Mahur'un hayal kırıklığı sonrası Maraşlı ile arasında buzlar erimeye başlamıştı. Peki Maraşlı hangi gün yayınlanıyor? Maraşı 3. bölüm 2. fragman izleme ekranı haberimizde!
MARAŞLI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!
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"Dünyayı sevgisiz büyüyen insanların savaşları mahvetti."
Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?
Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?
Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?
Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.
MARAŞLI DİZİ KONUSU NEDİR?
Dizi, kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşılaşan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.